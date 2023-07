Temptation Island 2023: Chi è Fouad Elshafie, il tentatore di Gabriela Chieffo. Si sono risentiti?

Temptation Island, anche quest'anno, ha visto la partecipazione di numerose coppie e un nutrito gruppo di single, precisamente 28, equamente divisi tra tentatori e tentatrici. Tra di loro, alcuni hanno attirato particolare attenzione; uno di essi è Fouad Elshafie, un affascinante romano che ha messo in crisi la relazione tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

Chi è Fouad Elshafi

Fouad Elshafi è un giovane imprenditore di 32 anni, nato a Roma il 31 maggio 1991. Il padre è egiziano, la madre è italiana. Ha un fratello gemello Farouk, con cui gestisce un ristorante. Sembra che i due abbiano una solida partnership per portare avanti il loro locale.

In passato ha vissuto anche in Inghilterra, più precisamente a Londra e a Palma di Mallorca, capoluogo dell'isola spagnola di Maiorca. Durante il suo soggiorno all'estero ha svolto vari lavori, tra cui quello di bartender e cameriere.

Inoltre, Fouad è un appassionato di fotografia e ha sviluppato questa passione in modo autonomo, senza aver seguito corsi particolari.

Fouad Elshafi e Gabriela a Temptation Island 2023

Durante il docu-reality, Fouad si è avvicinato a Gabriela, una ragazza di 19 anni, che è arrivata sull'Isola insieme al suo fidanzato Giuseppe, di 24 anni. Il tentatore e Gabriela, originaria della provincia di Salerno, hanno flirtato a lungo. Durante questi momenti, Gabriela ha confidato a Fouad che ha sofferto molto dopo aver scoperto che il suo ragazzo, Giuseppe, si era iscritto a una chat di incontri.

La situazione ha messo a dura prova la relazione di Gabriela e Giuseppe, con il tentatore Fouad che sembrava influenzare il legame tra loro. Le emozioni contrastanti di Gabriela tra la sua fiducia nei confronti del suo fidanzato e la sua crescente connessione con Fouad hanno sicuramente aggiunto tensione alla storia del docu-reality Temptation Island.

"Nessuno ti darà indietro il tempo che hai perso con quello", ha detto il tenmtatore a Gabriela. Il bacio scambiato tra Gabriela e Fouad al riparo delle telecamere ha avuto un impatto significativo sulla relazione tra Gabriela e Giuseppe. Inizialmente, questo evento ha causato la rottura del fidanzamento tra Gabriela e Giuseppe, poiché ha suscitato forti emozioni e dubbi sulla stabilità della loro storia d'amore.

Tuttavia, dopo il secondo falò di confronto, la coppia ha deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Hanno scelto di perdonarsi reciprocamente e di lavorare sui problemi che li hanno portati a partecipare a Temptation Island. Gabriela e Giuseppe sono usciti insieme dal gioco, sperando di ricostruire e consolidare il loro rapporto.

Fouad Elshafi e Gabriela dopo Temptation Island

Gabriela non fa più parte del cast della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, avendo abbandonato il gioco con il fidanzato di sempre. Questa sera va in onda la quinta puntata del programma, Fouad sarà ancora nel gruppo di tentatori, anche se non ha più Gabriela Chieffo al suo fianco.

Come sappiamo, le puntate sono state registrate molte settimane fa, ma, per vincoli contrattuali, nessuno dei partecipanti può raccontare cosa è successo in questi giorni. Non sappiamo se Fouad e Gabriela si sono contattati, anche solo come amici, dopo la trasmissione.

La partecipazione di Fouad come tentatore a Temptation Island ha catturato l'attenzione di molti spettatori, tanto da suscitare il desiderio di vederlo in un ruolo diverso all'interno di un altro programma. In particolare, alcuni fan e spettatori sperano che partecipi come tronista alla prossima edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.