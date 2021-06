Temptation Island 2021, chi sono i tentatori e le tentatrici di questa edizione (foto)

Anche quest'anno le coppie di Temptation Island 2021 dovranno resistere ai tentativi di seduzione dei tentatori e delle tentatrici che parteciperanno al docureality: ecco chi sono i ragazzi e le ragazze che testeranno la fedeltà dei partecipanti al programma di Canale 5.

Il prossimo 30 giugno inizia il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island 2021, il programma di Filippo Bisciglia, dopo la prima puntata in onda di mercoledì, andrà regolarmente in onda di lunedì fino al 2 agosto. Nei giorni scorsi sono state presentate le 6 coppie che parteciperanno al programma, sui canali social di Temptation Island sono stati resi noti i nomi e i profili delle prime 2 coppie e, in un secondo momento, quelli delle ultime 4 coppie.

Oggi sono stati svelati i nomi delle tentatrici e dei tentatori che proveranno a sedurre i 12 partecipanti al reality, un modo per creare le dinamiche del programma mettendo alla prova la fedeltà dei protagonisti.

Le tentatrici di Temptation Island 2021

Anastasia , 20 anni da Somma Vesuviana (Napoli), fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica e dalla sua mamma ha ereditato la mania dell'ordine.

, 20 anni da Somma Vesuviana (Napoli), fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica e dalla sua mamma ha ereditato la mania dell'ordine. Angelica , 22 anni nata a Mirano (Venezia), modella. Ha praticato per dieci anni danza classica ed è appassionata di ogni genere di sport.

, 22 anni nata a Mirano (Venezia), modella. Ha praticato per dieci anni danza classica ed è appassionata di ogni genere di sport. Carlotta , romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica, pattinare sul lungomare ma soprattutto mangiare.

, romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica, pattinare sul lungomare ma soprattutto mangiare. Federica , 25 anni catanese, è una libera professionista. Appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy in generale. Parla inglese, spagnolo e francese.

, 25 anni catanese, è una libera professionista. Appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy in generale. Parla inglese, spagnolo e francese. Gabriella , napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. E' una grande appassionata di calcio e una tifosa della Juventus.

, napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. E' una grande appassionata di calcio e una tifosa della Juventus. Gabry , napoletana 29 anni, hostess per eventi. Sta imparando a suonare la consolle. Le piace la meditazione e tutto cio' che la porta ad avere un livello di coscienza superiore.

, napoletana 29 anni, hostess per eventi. Sta imparando a suonare la consolle. Le piace la meditazione e tutto cio' che la porta ad avere un livello di coscienza superiore. Giulia , romana 25 anni, laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione è l'equitazione.

, romana 25 anni, laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione è l'equitazione. Giuly , romana 33 anni, laureata in ingegneria civile, fa la dermopigmentista. Le piace lo sport e ha scoperto recentemente la passione per il paddle. E' un'amante della lettura.

, romana 33 anni, laureata in ingegneria civile, fa la dermopigmentista. Le piace lo sport e ha scoperto recentemente la passione per il paddle. E' un'amante della lettura. Lucrezia , milanese 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi. Ha un cane che ama moltissimo con cui fa delle lunghe passeggiate al parco.

, milanese 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi. Ha un cane che ama moltissimo con cui fa delle lunghe passeggiate al parco. Rita , 28 anni da Ceglie Messapica (Brindisi), estetista. Ha studiato a Parigi e negli States. Ha sempre trascorso l'estate a Nizza perché suo nonno vive lì.

, 28 anni da Ceglie Messapica (Brindisi), estetista. Ha studiato a Parigi e negli States. Ha sempre trascorso l'estate a Nizza perché suo nonno vive lì. Tania , 27 anni nata a Piedimonte Matese (Caserta), commessa in un negozio di abbigliamento. Figlia di un ex calciatore di serie A, ha ereditato da lui la passione per questo sport.

, 27 anni nata a Piedimonte Matese (Caserta), commessa in un negozio di abbigliamento. Figlia di un ex calciatore di serie A, ha ereditato da lui la passione per questo sport. Vincenza, 25 anni da Vallo Della Lucania (Salerno) è insegnante di danza e coreografa, balla danza classica, moderna e flamenco.

I tentatori di Temptation Island 2021