Temptation Island 2021: svelate le ultime 4 coppie del reality (video)

Temptation Island 2021 arriva su Canale 5 il prossimo 30 giugno e la produzione sta via via presentando i partecipanti al reality: finalmente tocca alle ultime 4 coppie farsi conoscere dal pubblico del programma.

Per gli amanti dei reality l'estate coincide con l'arrivo su Canale 5 di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Dopo aver presentato le prime due coppie, ora tocca ad altri 8 concorrenti farsi conoscere dal pubblico che dal prossimo 30 giugno li seguirà su Canale 5. Il reality esordirà eccezionalmente di mercoledì per poi essere trasmesso regolarmente di lunedì fino al 2 agosto.

Come per le prime due coppie, la presentazione è avvenuta ancora una volta sui canali social del programma.

La terza coppia a presentarsi è quella composta da Manuela e Stefano, fidanzati da quattro anni e mezzo. Lei è originaria di Brindisi e ha 31 anni, nella vita Manuela è impiegata come barista. Il fidanzato Stefano ha un anno in meno di lei, 30 anni, anche lui è originario di Brindisi. Come per le due coppie precedenti anche in questo caso è stata la donna a prendere l'iniziativa e a scrivere alla redazione di Temptation Island. Cosa ha spinto Manuela a compiere questo passo? Ha scoperto che il suo ragazzo l'ha tradita più volte lo scorso anno, per questo lei, giustamente, non si fida più del suo compagno. I due hanno deciso di separarsi e di tornare a vivere ognuno per conto proprio: "Sono tornata a vivere da sola per ritrovare la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre", ci dice lei.

Stefano spera che partecipando a Temptation Island riusciranno a fare chiarezza sulla lo relazione: "voglio capire se la storia può realmente ricominciare perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia".

La quarta coppia è quella composta da Jessica e Alessandro, fidanzati da sette anni. Anche questa volta è lei ad aver scritto a Temptation Island. Jessica, 34 anni, si è messa in contatto con gli autori del programma perché il suo ragazzo da quando hanno iniziato a convivere è cambiato, in peggio ovviamente. "Quando l'ho conosciuto era una persona intraprendente, il classico ragazzo che piaceva a tutte - racconta Jessica - ora è diventato freddo e monotono" e poi aggiunge "pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro".

Come passano le giornate Jessica e Alessandro? "Facendo niente. Siamo sempre a casa seduti sul divano a guardare la televisione, io vorrei un po' di fuoco e meno noia". Cosa ne pensa Alessandro? "Io mi sento perfetto come sono, non devo cambiare in nulla", dice con un pizzico di presunzione, non una buona premessa per iniziare il viaggio nei sentimenti.

Natascia e Alessio sono la quinta coppia a mettersi in gioco a Temptation Island. Natascia ha 31 anni e si presenta al pubblico raccontando che è fidanzata con Alessio da due anni e mezzo e convivono "a casa mia da un anno" ci tiene a precisare. È lei ha scrivere al docureality e ai telespettatori spiega il motivo di questa sua scelta: "perché all'inizio, Alessio era l'uomo perfetto. Poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell'essere me stessa". E Alessio cosa pensa della loro relazione?. Per l'uomo la sua ragazza ha smesso di lottare e ha alzato un muro "Mi rendo conto che lei non sta lottando più per la relazione. Lei ha perso le speranze e non si rende conto di quanto mi trascuri in determinate circostanze". Natascia è pronta a rispondergli: "Lo trascuro perché mi ha giudicata tanto e io ho messo un muro".

Federico e Floriana formano la sesta coppia di Temptation Island. I due ragazzi sono siciliani, di Palermo, e sono insieme da due anni. Anche questa volta, come nelle precedenti 5 coppie, è stata la donna a prendere la decisione di scrivere al programma. Vediamo cosa ha da dire Floriana che ha 21 anni: "siamo fidanzati da 2 anni all'inizio andava tutto bene, dopo un poco ha smesso di corteggiarmi come faceva all'inizio e a darmi per scontata". Federico 34 anni, respinge le accuse della ragazza e dice: "io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico 'ora mai è mia non me la leva più nessuno'". Jessica intraprende questo viaggio nei sentimenti per capire se sono ancora innamorati o se stanno insieme solo per abitudine, entrambi sono pronti a mettersi in gioco al 100%.