Temptation Island 2021: ecco le prime 2 coppie del reality (video)

Temptation Island, che torna su Canale 5 il prossimo 30 giugno, ha svelato le prime due coppie pronte a confrontarsi con le tentazioni che il reality condotto da Filippo Bisciglia metterà sul loro cammino.

Quest'anno gli amanti di Temptation Island dovranno accontentarsi di una sola edizione del reality show, il viaggio nei sentimenti dei concorrenti è stato affidato ancora una volta a Filippo Bisciglia. Il programma inizierà il prossimo mercoledì 30 giugno e, dalla settimana successiva, andrà regolarmente in onda di lunedì fino al 2 agosto.

Ieri sui canali social del programma, prodotto dalla Fascino, sono stati resi noti i nomi e i volti delle prime due coppie che attraverso un breve filmato si sono fatte conoscere dal pubblico.

I primi due concorrenti sono Claudia e Ste: la ragazza è la prima a presentarsi: "ho 26 anni e sono fidanzata con Ste da 4 anni". La parola passa al ragazzo che ci dà qualche informazione in più' sullo stato della loro relazione, i due avevano fissato la data delle nozze per il primo agosto del 2020 ma hanno dovuto rinviarla per l'emergenza sanitaria. A scrivere alla redazione del programma è stata Claudia che ha spiegato così il motivo "ho scritto io a Temptation Island perché nell'ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l'arrivo del matrimonio ho delle paure".

La seconda coppia a presentarsi al pubblico di Temptation Island è stata quella di Valentina e Tommaso: sono fidanzati da un anno e 7 mesi ma quello che colpisce è la differenza di età, lui ha 19 anni lei ha quasi 40 anni. Tommaso ha quindi 19 anni in meno della sua compagna, ha da poco finito la scuola e sembra sia molto geloso. Il ragazzo si dice "fidanzatissimo e innamoratissimo" di Valentina che afferma "E' un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale". Tommaso conferma le parole della sua compagna precisando "Mi è arrivata la bambola come la volevo io, ogni cosa perfetta".

Ma siccome nulla è veramente perfetto ecco che i due arrivano sull'isola della tentazione per un motivo preciso lui è gelosissimo. Valentina ha scritto al programma perché "sostanzialmente non posso fare nulla". Tommaso ammette di essere geloso e spiega anche il motivo di questo suo sentimento: "Io mi sono scelto una moglie non una pischella, quindi ora fai la moglie, non è che visto che ho 20 anni ti diverti".