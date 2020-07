Temptation Island 2020: Antonella Elia e Pietro delle Piane subito in crisi?

Antonella Elia e Pietro delle Piane sarebbero già in crisi a Temptation Island 2020, e il programma non è neppure iniziato (il debutto domani sera su Canale 5). Stando ai gossip, i due dovrebbero essere i protagonisti di un falò molto movimentato, dove Antonella si sarebbe arrabbiata per dei commenti particolarmente piccanti su una tentatrice.

Le registrazioni di Temptation Island sono partite, il reality quest'anno prevede un'edizione mista di due coppie VIP e quattro coppie NIP. Secondo le indiscrezioni riportate, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sarebbero la prima coppia ad aver richiesto un confronto davanti al falò simbolo della trasmissione. La showgirl accusa l'attore di averci provato con una tentatrice, sua la richiesta del confronto a cui Pietro si sarebbe sottratto.

Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane sono stata la prima coppia ad essere ufficializzata quest'anno, nel video di presentazione Antonella aveva spiegato: "Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini". Pietro le aveva risposto: "Non deve farsi toccare nemmeno la mano o i piedi. Evitiamo". A quanto pare la vera gelosa sembra essere proprio la showgirl, già durante il Grande Fratello era andata in crisi quando aveva visto le fotografie di Pietro Delle Piane in compagnia della sua ex fidanzata Fiore Argento, poi il malessere era rientrato ed i due si erano giurati amore eterno o almeno fino al prossimo reality.