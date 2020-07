Tempation Island 2020: la gaffe di Antonella Elia "contagia" anche Emma Marrone (VIDEO)

La gaffe di Antonella Elia a Temptation Island 2020 fa il giro del web e viene ripesa in un video anche da Emma Marrone. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha dimenticato il nome della concorrente che si stava sfogando con lei chiedendole chi fosse questa Sofia di cui si parlava. Risposta scontata.

Quando si sono presentati al pubblico del reality Sofia ha raccontato di aver tradito Alessandro, frequentando per sei mesi un'altra persona. Ieri, quando ha iniziato a piangere tra le prima a confortarla è stata Antonella Elia: "Lo sbaglio della mia vita è stato amarlo così tanto da non amare più Sofia", ha detto la concorrente, a quel punto la Elia un po' spiazzata le ha domandato: "Chi è Sofia?". La risposta - ovviamente - è stata: "Io!".

Antonella, che era stata ingannata dal discorso in terza persona, si è scusata subito. La clip della sua gaffe però è diventata in poco tempo virale, sui social è stata retwitta centinaia di volte da utenti comuni e da account seguitissimi, come quello di Striscia la notizia. Emma Marrone che evidentemente segue il programma, prodotto dalla sua mentore Maria De Filippi, si è talmente divertiva da volerla riprendere su Tik Tok.