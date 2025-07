Teen Titans, James Gunn spegne gli entusiasmi: “Il film non ha ancora una sceneggiatura”

Il film Teen Titans del nuovo DCU sembra ancora lontano dalla realizzazione. Dopo mesi di indiscrezioni, è stato James Gunn in persona a fare chiarezza, smentendo alcune affermazioni circolate in rete sulla presunta esistenza di una sceneggiatura già completata. Il progetto, inizialmente annunciato nel marzo 2024, fa parte del piano di rilancio orchestrato da Gunn e Peter Safran, e dovrebbe rientrare nell'universo condiviso avviato ufficialmente con Creature Commandos.

A occuparsi della scrittura del film è Ana Nogueira, già coinvolta nel nuovo progetto su Supergirl e attualmente impegnata anche sullo script di Wonder Woman. Tuttavia, secondo Gunn, nonostante l'interesse mostrato, non esiste al momento alcuna sceneggiatura definitiva per Teen Titans.

James Gunn smentisce: "Mai letto una sceneggiatura dei Teen Titans"

La confusione è nata da alcune dichiarazioni rilasciate da Safran e Gunn in occasione di un'intervista. In un passaggio, Safran aveva detto che Ana Nogueira stava lavorando alla sceneggiatura del film. Gunn, però, ha corretto subito il collega, chiarendo che la sceneggiatura "straordinaria" a cui si faceva riferimento non era quella di Teen Titans, ma quella di Supergirl.

Teen Titans Go! Il film: un momento del film animato

Sui social, in particolare su Threads, Gunn ha confermato di non aver mai letto una bozza di Teen Titans e che il film non è ancora in una fase concreta di sviluppo. Il progetto, quindi, sembrerebbe al momento in secondo piano rispetto ad altri titoli dell'universo DC.

Ana Nogueira scrive Wonder Woman, ma per Teen Titans non c'è ancora nulla di pronto

Secondo un recente report di Jeff Sneider, Ana Nogueira avrebbe già consegnato una prima bozza della sceneggiatura di Teen Titans, ma James Gunn ha categoricamente smentito, dichiarando che "la sceneggiatura non esiste".

Teen Titans Go! Il film: un'immagine del film d'animazione

Attualmente, la Nogueira è focalizzata sulla scrittura del film su Wonder Woman, che Gunn ha recentemente definito una priorità assoluta per il futuro del DCU, soprattutto dopo la forte attesa generata da Superman.

Nessuna data d'uscita per Teen Titans, e ancora nessun regista confermato

Al momento, né Teen Titans né Wonder Woman hanno una data ufficiale di uscita. Tra i due progetti, però, quello dedicato all'amazzone di Themyscira pare avere la precedenza. Come confermato dallo stesso Gunn, Wonder Woman sarà tra i primi film a entrare in fase attiva dopo Superman, mentre per i giovani eroi dei Teen Titans i tempi si prospettano decisamente più lunghi.

Teen Titans GO! Il Film - Una foto tratta dal lungometraggio animato

Anche la regia è ancora un'incognita: non è stato infatti ancora annunciato chi dirigerà il film. I fan del gruppo dovranno quindi armarsi di pazienza: prima di vedere i Teen Titans sul grande schermo potrebbe volerci ancora molto.