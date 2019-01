Ted Bundy e Venom: lo scontro tra i due fandom è delirante, ecco perché

I fan di Venom sono intervenuti per provare a porre fine alla diffusione online di commenti deliranti relativi all'avvenenza di Ted Bundy, il serial killer di cui si racconta la storia nella serie Netflix Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes e il film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, e ai confronti con i personaggi al centro del fumetto diventato recentemente un cinecomic con protagonista Tom Hardy.

Secondo quanto emerge dai molti messaggi condivisi sui social media, alcune persone starebbero facendo dei paragoni tra il simbiote e l'assassino, oltre a provare attrazione nei confronti dell'uomo che ha ucciso oltre 30 donne prima di essere arrestato e giustiziato. Una situazione che ricorda in parte quanto accaduto dopo l'uscita nelle sale del film It che ha dato vita a un sito in cui gli utenti condividevano le proprie fantasie sessuali con protagonista Pennywise. I fan del fumetto, anche i più estremi, che "amano" Venom sono quindi intervenuti con messaggi come: "non osate paragonarvi a noi venomfuckers. Venom vi mangerebbe tutti per la vostra ammirazione nei confronti di un criminale".

I "Venomfuckers" hanno inoltre ribadito che il personaggio oggetto del loro "amore" è inventato ed è un anti-eroe con dei lati positivi, non un mostro spietato che ha realmente tolto la vita a persone innocenti, e tra le fan art spesso il rapporto tra il simbiote ed Eddie Brock è mostrato in modo più amorevole e quotidiano, rappresentando situazioni ben lontane dai brutali omicidi compiuti da Bundy.

Donny Cates, autore di alcuni numeri del fumetto, ha poi espresso la sua perplessità nel leggere le notizie riguardanti lo scontro a distanza.

don't y'all ugly ass ted bundy fuckers dare compare urselves to venomfuckers. venom would eat y'all for stanning a whole ass criminal smh — sky (@yovremymission) January 26, 2019

Yeah. Yeah that's gonna happen.



That's gonna happen for sure. https://t.co/0rveRRDqa5 — DONNY CATES (@Doncates) January 30, 2019