Techetechetè Show con Flavio Insinna da agosto su Rai1 in prima serata

Techetechetè Show ha una nuova data di debutto: il 25 agosto in prima serata su Rai1 dovrebbe andare in onda il primo dei cinque speciali condotti da Flavio Insinna. Il condizionale è d'obbligo: il nuovo progetto legato alle Teche Rai doveva esordire già l'8 luglio scorso. Rimandato al 22 dello stesso mese, è stato poi l'ufficio stampa di viale Mazzini a comunicare che la data era cambiata ancora una volta.

Anticipazioni

Se non sono noti i motivi di un simile ritardo, si conoscono però i protagonisti delle prime tre puntate (ciascuna della durata di circa 2 ore). Venerdì 25 agosto Flavio Insinna (a cui Pino Insegno ha "sottratto" la striscia quotidiana de L'Eredità) sarà narratore dello speciale dedicato a Gianni Morandi (che è già stato confezionato), il 1° settembre si ripercorrerà la carriera di Claudio Baglioni, mentre l'8 settembre toccherà a Fiorello (che sarebbe pronto a tornare con Viva Rai2 in autunno). Terminato il primo ciclo di puntate, bisognerà aspettare il palinsesto invernale per scoprire quando andranno in onda le altre due (nonostante inizialmente la RAI avesse parlato di sei speciali).

Che fine ha fatto il Techetechetè Show che doveva essere dedicato a Gigi Proietti, mentore di Flavio Insinna? A quanto pare non è stato cancellato ma dovrebbe essere trasmesso nella "sessione invernale", magari proprio in quel 2 novembre che fatalmente segna gli 83 anni dalla sua nascita ma anche i 3 anni dalla sua morte. L'ultima puntata potrebbe essere trasmessa invece nel periodo natalizio, dedicata, si vocifera, a Lucio Battisti.