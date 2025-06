Topo Gigio e Bianca Guaccero alla guida del nuovo Techetechetè: quando riparte il programma di Rai 1

Dal 29 giugno torna il programma che celebra i grandi momenti della TV. Prima puntata musicale con il pupazzo icona degli anni '60, poi Bianca Guaccero in arrivo per la playlist delle Top Ten

Torna puntuale come ogni estate Techetechetè, il celebre programma di Rai 1 che quest'anno debutta domenica 29 giugno 2025, prendendo il posto di Affari Tuoi nella fascia dell'access prime time con due conduttori di eccezione: Topo Gigio e Bianca Guaccero. Il game show condotto da Stefano De Martino, infatti, è stato prolungato fino a sabato 28 giugno, forse anche per recuperare alcune puntate registrate e mai andate in onda a causa di eventi eccezionali, come la morte di Papa Francesco e la successiva elezione del nuovo Pontefice, che hanno modificato la programmazione Rai nei mesi scorsi.

La nuova edizione di Techetechetè sarà interamente dedicata ai grandi momenti della televisione italiana, con puntate tematiche che spazieranno tra musica, varietà, costume, Festival e memorabili sfide tra programmi. A sorprendere è soprattutto l'indiscrezione diffusa dall'account X Cinguetterai, che anticipa una prima puntata condotta da Topo Gigio, il pupazzo simbolo della TV italiana, ideato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura.

Il celebre pupazzo, tornato prepotentemente sotto i riflettori grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 nella serata dei duetti con Lucio Corsi, e poi come portavoce italiano all'Eurovision Song Contest, sarà protagonista assoluto del debutto, con una puntata interamente dedicata alle canzoni cult degli anni '60, '70, '80 e '90.

Bianca Guaccero

Nelle domeniche successive arriverà anche uno spin-off: Techetechetè Top Ten, con Bianca Guaccero alla conduzione. Le puntate proporranno una classifica di momenti iconici della TV italiana, tra cui monografie su star indimenticabili come Ornella Vanoni, Mina e Rita Pavone.

Cos'è Techetechetè

Il programma televisivo di Rai 1 nato nel 2012, è stato ideato per valorizzare il ricchissimo archivio audiovisivo della Rai. Ogni puntata propone una selezione di spezzoni storici tratti da programmi del passato, offrendo un viaggio nella memoria collettiva degli italiani attraverso musica, comicità, varietà e cultura pop. Con uno stile leggero e nostalgico, Techetechetè si è affermato come appuntamento fisso dell'estate televisiva, celebrando i grandi protagonisti e i momenti più iconici della storia del piccolo schermo.