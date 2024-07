Teacup: un teaser svela la data di uscita della serie prodotta da James Wan

Teacup è la nuova serie horror-thriller prodotta da James Wan, il creatore dell'universo di The Conjuring, e Peacock ha condiviso online un teaser trailer che rivela la data di uscita sugli schermi americani.

L'appuntamento per i fan è previsto per giovedì 10 ottobre con i primi due episodi degli otto previsti.

I primi dettagli della serie

Il cast della serie Teacup è composto da Yvonne Strahovski, Scott Speedman, Chaske Spencer, Kathy Baker, Boris McGiver, Caleb Dolden, Emilie Bierre, e Luciano Leroux.

Ian McCulloch è sceneggiatore e produttore dello show, mentre E.L. Katz ha diretto la prima puntata. L'ex star di Chuck, oltre a interpretare il ruolo di Maggie Chenowethy, sarà coinvolta come produttrice dello show.

Al centro della trama c'è un gruppo di persone molto diverse tra loro che, nella Georgia rurale, devono unire le regole per affrontare una misteriosa minaccia pur di sopravvivere.

La serie sarà prodotta dallo scrittore Ian McCulloch (Yellowstone), dalla Atomic Monster di James Wan e da UCP, come confermato da Deadline.

James Wan (The Conjuring Universe, Archive 81), Michael Clear (Archive 81, Swamp Thing) e Rob Hackett (Archive 81, I Know What You Did Last Summer) producono a livello esecutivo insieme allo scrittore/produttore esecutivo Ian McCulloch (Yellowstone, Chicago Fire), a E.L. Katz, Robert McCammon, Francisca X. Hu e Kevin Tancharoen. Danielle Bozzone supervisiona per Atomic Monster. Lo studio è UCP, una divisione di Universal Studio Group.