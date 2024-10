Teacup non entusiasma la critica? Entusiasma Stephen King: "una serie davvero ben scritta"

Il maestro dell'horror Stephen King ha recentemente espresso il suo apprezzamento per Teacup, la nuova serie horror che ha conquistato al momento un punteggio del 79% su Rotten Tomatoes. Questa recensione dal Re del brivido ha scatenato una reazione emozionata da parte di Boris McGiver, uno degli attori protagonisti della serie, che interpreta Donald Kelly.

Stephen King elogia Teacup

Basato sul romanzo Stinger di Robert R. McCammon, Teacup racconta la storia di tre famiglie che si ritrovano intrappolate in un ranch, mentre eventi soprannaturali terrificanti iniziano a svolgersi davanti ai loro occhi inorriditi. King, noto per il suo occhio critico verso le opere horror, ha paragonato la serie a Lost e From, lodandola per la sua scrittura priva di riempitivi e per la tensione costante che mantiene in ogni episodio.

[video id=TlgFApr-VLA]

In un'intervista esclusiva con Screen Rant, McGiver ha espresso la sua gioia nel sapere che King ha elogiato lo show, dichiarandolo "uno spettacolo davvero ben scritto". L'attore ha sottolineato quanto sia stato fondamentale il lavoro del creatore Ian McCulloch nel mantenere alta la qualità narrativa. McGiver ha sottolineato inoltre come anche le scene apparentemente più silenziose siano piene di tensione e suspense, rendendo lo show ancora più coinvolgente.

A Quiet Place, Stephen King loda l'horror: "È un film straordinario"

Le parole di King hanno avuto un forte impatto, lo stesso attore ha riconosciuto quanto importante sia stato questo endorsement da parte di una figura iconica come il Re del Brivido. L'atmosfera misteriosa dello show, in cui figure enigmatiche come l'uomo con la maschera antigas si muovono tra i protagonisti, sembra perfettamente in linea con lo stile inquietante e angosciante che caratterizza molti dei lavori di King. Non si sa ancora quando e dove verra rilasciato Teacup in Italia, ma con King alle spalle che lo consiglia, di sicuro molti non vedranno l'ora di vederlo.