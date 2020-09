TCA Awards 2020: Watchmen è la miglior serie dell'anno per i critici

Watchmen ha dominato i TCA Awards 2020 con ben quattro vittorie nelle undici categorie previste.

Alle spalle della serie HBO con star Regina King c'è Schitt's Creek con due riconoscimenti.

I vincitori delle categorie sono decisi da oltre 250 professionisti attivi come critici televisivi e giornalisti negli Stati Uniti e in Canada.

Watchmen ha conquistato il premio come Programma dell'anno per aver "preso i miti conosciuti della leggendaria graphic novel Watchmen portandola a nuovi livelli con una storia attuale che ha reso omaggio alla fonte originale pur gettando le basi per il proprio percorso_".

Alex Trebek ha conquistato il premio alla carriera, mentre Star Trek è stato celebrato per aver offerto una visione del fututo unica e aver esplorato tematiche come religione, politica, sessismo, diritti umani attraverso storie senza tempo di amore, guerra, intrighi e avventure ambientate nello spazio, con l'aiuto di un cast forte che è stato tra i primi a mostrare un attore afroamericano in un ruolo da protagonista.

Ecco la lista dei premi: