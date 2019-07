Taylor Swift: stalker arrestato fuori da casa sua armato di mazza e strumenti da scasso

Un uomo originario dell'Iowa è stato arrestato fuori dalla casa della popstar Taylor Swift in Rhode Island, l'uomo era in possesso di strumenti per lo scasso.

David Page Liddle, 32 anni, è stato arrestato dalla polizia del Rhode Island dopo essere stato trovato di fronte alla casa di Taylor Swift nella cittadina costiera di Westerly in possesso di una mazza da baseball di alluminio, oltre 30 grimaldelli e un attrezzo per infrangere il vetro della finestra. Secondo un quotidiano locale, Liddle ha spiegato che era venuto per incontrare Taylor Swift e ha aggiunto di conoscere personalmente la cantante.

Secondo il Westerly Sun David Page Liddle era sotto controllo da tempo visto che in passato avrebbe fatto visita ad altre proprietà di Taylor Swift. Il sospetto è stato preso in custodia dalla polizia locale ed è stato emanato un ordine restrittivo nei suoi confronti. Adesso sarà sottoposto a perizia psichiatrica.

Questa non è la prima volta che Taylor Swift, che non si trovata in Rhode Island nei giorni dell'arresto di Liddle, si trova a fare i conti con visitatori indesiderati: a marzo uno stalker è stato arrestato per la seconda volta in meno di un anno per aver fatto irruzione nella sua casa di Manhattan. Roger Alvarado, anche lui soggetto a ordine di restrizione, aveva rotto un vetro dell'appartamento di Tribeca ed era entrato in casa durante la notte mentre la cantante era via.

Taylor Swift, che ha ammesso di temere atti di violenza nei suoi confronti, ha fatto utilizzare strumenti per il riconoscimento facciale in alcuni suoi concerti per identificare potenziali stalker nella folla.

