Ryan Reynolds fan sfegatato di Taylor Swift: 'A Madrid per l'Eras Tour, il miglior concerto della Terra'

Ryan Reynolds è pronto per partire alla volta di Madrid. Impegnato nella promozione del suo nuovo film IF - Gli amici immaginari, la star di Deadpool ha confessato che parteciperà all'Eras Tour di Taylor Swift che farà tappa nella capitale spagnola nel mese di maggio. Ospite di un programma insieme a John Krasinski e Cailey Fleming, Reynolds ha condiviso con la giovanissima collega la passione per la cantante.

"Sto per andare al suo show a Madrid, sono molto emozionato. Mia moglie e i miei bambini ne hanno visti cinque o sei" ha dichiarato Reynolds, che alla collega ha dichiarato di ritenere l'Eras Tour 'il miglior concerto sulla Terra'. Anche John Krasinski ha raccontato della passione per le figlie nei confronti di Swift:"Mi dicevano 'Il tuo film è bello ma quando andiamo a vedere Taylor?".

Passione Swift

Cailey Fleming, 17 anni, co-star di Reynolds e Krasinski in IF - Gli amici immaginari, ha confessato emozionata di essere una 'swiftie', mostrando i braccialetti dell'amicizia:"Questo l'ho preso al suo concerto ma c'è scritto Bea. Il nome dell'artista in apertura era Bea. Penso di essere svenuta".

Acronimo di Imaginary Friend, IF - Gli amici immaginari è la storia di una bambina con l'incredibile potere di vedere gli amici immaginari di tutte le persone. Proprio grazie a questo incredibile dono, la bimba inizierà un incredibile viaggio allo scopo di ricongiungere gli IF dimenticati ai loro bambini. Scritto e diretto da John Krasinski, autore e protagonista di A Quiet Place - Un posto tranquillo, IF - Gli amici immaginari comprende nel cast Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Bobby Moynihan, Alan Kim e Liza Colón-Zayas.

Ryan Reynolds tornerà presto anche nel ruolo di Wade Wilson/Deadpool nel nuovo capitolo cinematografico del franchise, Deadpool & Wolverine, per la prima volta al fianco dell'amico e collega Hugh Jackman che ritorna per l'occasione nel ruolo che l'ha reso celebre nel mondo, quello di Logan/Wolverine nella saga degli X-Men.