Taylor Swift e la sua gatta multimilionaria: perfino Olivia Benson è più ricca di noi

Taylor Swift è una delle più grandi star del mondo della musica ma negli ultimi giorni è stata la sua gatta multimilionaria a figurare sui tabloid di tutto il mondo: secondo quanto riferito Olivia Benson, uno dei tre gatti della cantante, è il terzo animale più ricco del pianeta.

La Benson, affettuosamente chiamata così in onore dell'amato personaggio di Law & Order - Unità vittime speciali interpretato da Mariska Hargitay, ha un patrimonio netto pari a ben 97 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Billboard.

Secondo All About Cats, il felino sarebbe diventato così ricco nel corso degli ultimi anni grazie a "numerosi video musicali, una sua personale linea di merchandise e alcuni cameo in spot ad alto budget come quelli di Diet Coke e Ned Sneakers". Durante un'intervista del Times, parlando di Olivia e dei suoi altri animali, la Swift ha affermato: "Sono davvero ossessionata dai miei gatti. Posso dire tranquillamente di averli messi al primo posto tra le cose che influenzano più la mia vita... Loro sono davvero fantastici, indipendenti, dignitosi e capaci di affrontare la loro vita. Abbiamo molti progetti insieme".

Secondo Whoopsee, la gatta di Taylor Swift occupa il terzo posto nella classifica degli animali più ricchi al mondo: al primo posto c'è il pastore tedesco Günther VI con 500 milioni di patrimonio netto, mentre al secondo posto, con oltre 100 milioni, c'è la star dei social chiamata Nala Cat, la gattina entrata nel Guinness dei Primati per aver superato i 4 milioni di follower.