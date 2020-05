Taylor Swift su Disney+ con lo speciale Taylor Swift City of Lover Concert: ecco quando

Taylor Swift arriva anche in Italia su Disney+ con il concerto speciale Taylor Swift City of Lover Concert: ecco quando.

Taylor Swift sbarcherà molto presto su Disney+ con il concerto speciale Taylor Swift City of Lover Concert: il 18 maggio l'esclusivo evento sarà disponibile anche per il pubblico italiano sulla piattaforma streaming della Disney, ad appena 24 ore dalla messa in onda americana, su ABC.

L'inedito concerto speciale della superstar da record Taylor Swift verrà trasmesso negli USA da ABC domenica 17 maggio tra le 22:00 e le 23:00 ora locale, subito dopo il season finale di American Idol. La buona notizia è che lo speciale sarà disponibile il giorno successivo anche per il pubblico europeo su Hulu e Disney+.

Registrato lo scorso settembre all'Olympia di Parigi, in questo concerto Taylor Swift esegue brani dal suo premiato album Lover davanti ai fan provenienti da 37 Paesi diversi arrivati nella Città dell'Amore per vivere un concerto unico. Questo evento musicale offre ai fan un accesso senza precedenti al dietro le quinte con l'artista e rappresenta la sua unica esibizione live dell'anno, dopo che il suo tour Lover Fest è stato annullato per la ragione che ha bloccato il mondo intero negli ultimi due mesi.

Taylor Swift celebra così il successo del suo settimo album, Lover, non solo il più venduto del 2019 ma anche il più venduto dalla pubblicazione di "reputation" nel 2017, che ha battuto il record di maggior numero di ingressi in classifica per un'artista femminile nella storia della Billboard Hot 100. Con tutte le 18 tracce del disco in classifica, Lover è stato l'unico album a vendere 1 milione di copie pure negli Stati Uniti nel 2019. Questa è una prova non solo della devozione dei fan di Taylor Swift, ma anche della sua abilità di compositrice.

Taylor Swift è l'unica artista nella storia ad avere quattro album consecutivi che hanno venduto più di 1 milione di copie nella prima settimana di rilascio ("Speak Now, "RED", "1989" e "reputation") e l'unica artista femminile ad avere sei album che hanno venduto più di 500.000 copie ciascuno in una singola settimana ("Fearless", "Speak Now", "RED", "1989", "reputation" e "Lover").