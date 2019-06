Taylor Swift: tutte le celebrità nel nuovo video You Need to Calm Down

Taylor Swift ha diffuso il video di You Need to Calm Down a cui hanno partecipato un gran numero di celebrità, ecco tutte le persone che appaiono!

Taylor Swift ha coinvolto un incredibile numero di celebrità, tra cui Ryan Reynolds e Katy Perry, per realizzare il video del brano You Need to Calm Down.

Il secondo singolo tratto dal nuovo album della star della musica è un inno a favore della comunità LGBTQ e mostra inoltre la reginetta della musica porre fine ai dissapori con la collega dopo anni di battute e diatribe a distanza.

Nel video della nuova hit di Taylor Swift c'è spazio anche per Ellen DeGeneres, mostrata mentre si fa tatuare la frase Cruel Summer (forse un indizio sul prossimo singolo), da Adam Lambert. Spazio poi a Billy Porter, la star di Pose, mentre sfila sicuro davanti a un gruppo di conservatori impegnati a protestare, a RuPaul che consegna una corona. Trinity K Bonet, Trinity the Tuck, Tatianna, A'Keria Davenport, Adore Delano e Delta Work sono invece ritratte sul palco vestite in versione dive della musica come Beyonce, Adele e Cardi B, e Jade Jolie ha la parte della Swift.

I conduttori di Queer Eye appaiono intorno a un tavolo, il pattinatore Adam Rippon consegna gelati e la star di Deadpool, Ryan Reynolds, viene immortalato mentre dipinge.

Nel video appaiono anche Jesse Tyler Ferguson, Ciara, Laverne Cox, Dexter Mayfield e Hannah Hart.

Al termine del brano appare infine l'invito di Taylor Swift rivolto ai suoi fan: firmare la petizione in cui si richiede al Senato americano di approvare l'Equality Act. Sullo schermo appare la scritta: "Dimostriamo il nostro orgoglio chiedendo che, a livello nazionale, le nostre leggi trattino realmente tutti i cittadini in modo uguale".