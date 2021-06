Taylor Swift affianca Christian Bale e Margot Robbie nel cast del nuovo film di David O. Russell

Taylor Swift impreziosirà ulteriormente il cast del nuovo progetto di David O. Russell, già ricco di grandi nomi, tra i quali spiccano quelli di Christian Bale, Margot Robbie e Rami Malek.

Taylor Swift nel video Look What You Made Me Do

Come riportato da Showbiz 411, Taylor Swift si unirà al cast del nuovo film di David O. Russell, che comprende già i nomi di Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola. New Regency e 20th Century Studios non hanno ancora comunicato la data di distribuzione del nuovo film di David O. Russell, il cui ultimo lavoro è il biopic Joy, del 2015.

Taylor Swift ha venduto più di 200 milioni di album in tutto il mondo e ha debuttato nel mondo del cinema in qualità di attrice nel 2009 con Hannah Montana: The Movie. La pop star ha recitato anche in Appuntamento con l'amore, The Giver - Il mondo di Jonas, Cats e Miss Americana. Nel 2012, Taylor Swift ha doppiato Lorax - Il guardiano della foresta.

Rappresentata da 13 Management, Taylor Swift ha recitato nel documentario Folklore: The Long Pond Studio Sessions, distribuito da Disney+, che narra della progettazione del suo album omonimo.