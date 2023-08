Taylor Russell sulla sua vita sentimentale:”L’amore è la mia droga”

La star di Bones and All, Taylor Russell, ha parlato del proprio rapporto con l'amore e le relazioni.

Nel corso di un'intervista rilasciata a The Face, la star di Bones and All Taylor Russell ha parlato del suo rapporto con l'amore e i sentimenti, affermando di aver cambiato il proprio approccio in seguito al suo trasferimento a Londra dal Nordamerica.

"Non offrirò mai volontariamente tutti i miei sentimenti. Sono un tipo di persona che, in modo fastidioso e complicato ha bisogno che le cose mi vengano chieste e mi vengano tolte per parlarne. Ma anche in quel momento penso 'Mi dispiace, è troppo?'. Quindi ho bisogno di un partner che faccia questo, altrimenti non funzionerà mai".

L'attrice canadese ha affermato di essere indipendente dal concetto di romanticismo:"Nella mia vita qual è la mia droga preferita? Conta l'amore? Voglio dire, l'amore, la maggior parte delle volte, sembra una droga. Ti senti così pazzo. Stando con quella persona tutto il tempo faresti qualsiasi cosa per lei. Le dici 'Voglio avere tutte queste cose con te e fare tutto con te...'. Sembra una droga soprattutto quando non sei sempre innamorato. Ho i miei amori distinti della mia vita, e quindi posso ricordare i loro sentimenti in modo abbastanza specifico e intenso".

Il lavoro sulla fiducia nei confronti delle altre persone è complicato per Russell:"Voglio davvero vivere una vita aperta, incontrare qualcuno ed essere vera, onesta e sincera. Nella mia esperienza degli ultimi due anni con persone di cui mi fidavo davvero le cose non sono andate nel modo in cui avrei voluto andassero. E questo ha cambiato un po' di cose in me".

Nelle ultime settimane Taylor Russell è stata avvistata in compagnia di Harry Styles ma l'attrice non ha confermato né smentito la relazione con la popstar.