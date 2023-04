Hope: Taylor Russell, star di Bones and All, entra nel cast del thriller

La giovane attrice Taylor Russell, protagonista di Bones and All, è entrata a far parte del cast di Hope, il thriller coreano con Alicia Vikander e Michael Fassbender.

La produzione ci sarà la casa di produzione coreana Plus M Entertainment e il progetto sarà girato in inglese e coreano.

Alla regia di Hope ci sarà Na Hong-jin (The Wailing) e tra i nuovi arrivi nel cast, oltre a Taylor Russell, ci sarà anche Hoyeon, protagonista di Squid Game.

Il filmmaker ha commentato l'arrivo tra gli interpreti della star di Bones and All dichiarando: "Taylor trasmette naturalmente un profondo calore che rende più ricca le avversità e la sofferenza affrontate da alcuni dei personaggi del film".

La storia di Hope avrà al centro gli abitanti di Hopo Port, dove viene compiuta una misteriosa scoperta ai confini della città. Gli abitanti si trovano così alle prese con una lotta per la sopravvivenza contro qualcosa che non avevano mai affrontato.

Il progetto, girato in inglese e coreano, dovrebbe entrare nella fase delle riprese tra qualche mese.