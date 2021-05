Taylor Lautner nel cast di Home Team, la commedia con star Kevin James

L'attore Taylor Lautner è entrato a far parte del cast della commedia Home Team, un film con protagonista Kevin James prodotto per Netflix.

Il film si ispira alla vita di Sean Payton, l'allenatore dei New Orleans Saints, durante l'anno trascorso lontano dal mondo dello sport a causa di una sospensione.

Kevin James avrà il ruolo di Sean Payton e il cast è composto anche da Taylor Lautner, Rob Schneider, Jackie Sandler, Gary Valentine, Tait Blum, Maxwell Simkins, Jacob Perez, Bryant Tardy, Manny Magnus, Liam Kyle, Christopher Farrar, Merek Mastrov, Isaiah Mustafa, Christopher Titone, Ashley D. Kelley, Lavell Crawford, Allen Covert, Anthony L. Fernandez, e Jared Sandler.

Home Team racconterà quello che accade a Payton due anni dopo la vittoria di un Super Bowl. A causa di una sospensione che gli impedisce di tornare al lavoro, Sean ritorna nella città in cui è cresciuto e cerca di riallacciare il rapporto con il suo figlio dodicenne occupandosi della squadra di football del ragazzino.

Payton era stato punito per il suo coinvolgimento nello scandalo "Bountygate", dopo la scoperta che i giocatori venivano pagati per infortunare alcuni avversari.

La regia del film sarà di Charles Kinnane e Daniel Kinnane, mentre la sceneggiatura è firmata da Christopher Titone e Keith Blum.