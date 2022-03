Taylor Hawkins, le reazioni delle star alla morte del batterista dei Foo Fighters

Come abbiamo appreso nelle scorse ore, Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters, è venuto a mancare a soli 50 anni, e adesso il mondo della musica lo ricorda attraverso i social, con reazioni sinceramente dispiaciute e sconvolte.

Numerose star hanno già espresso su Instagram, Facebook e Twitter il proprio cordoglio per la rockstar, la cui scomparsa poco prima di salire sul palco per uno show a Bogota, Colombia, ha colto tutti di sorpresa.

Così Ozzy Osborne, Slash e altri esponenti del mondo della musica hanno voluto ricordare Hawkins:

"@TaylorHawkins era davvero una grande persona e un musicista fantastico. Il mio cuore, il mio affetto e le mie condoglianze vanno alla moglie e ai figli, alla famiglia, alla sua band e ai fan. Ci vediamo nell'aldilà. - Ozzy"

"Devastato dalla perdita del nostro amico #TaylorHawkins. Non ho parole per esprimere tutto ciò che sto provando in questo momento a causa della sua scomparsa. Ma il mio cuore è con la sua famiglia, i suoi amici e la sua band. RIP Taylor".

"Taylor Hawkins 1972-2022. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Taylor, ai suoi fan e ovviamente alla sua band".

"Ancora non riusciamo a credere alla notizia della scomparsa di Taylor Hawkins. Le nostre più grandi condoglianze alla sua famiglia, alla sua band, il suo team e i suoi fan, e a ognuno che sia mai stato toccato nel profondo dalla musica che ha creato assieme ai @foofighters".

"Devastati dalla perdita di Taylor Hawkins. Ha compiuto davvero l'impossibile, diventando un batterista iconico quando c'era già un batterista iconico nella band. Una vera rockstar. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e e alla sua band. #FooFighters".