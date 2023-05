Taxi: 40 anni dopo la reunion del cast della serie che rese celebre Andy Kaufman

Su Twitter è stata diffusa una foto che vede riunite le star di Taxi, la celebre sit-com andata in onda dal 1978 al 1983 e che rese celebre l'indimenticato Andy Kaufman.

Nella foto vediamo di nuovo insieme a 40 anni esatti dalla conclusione della serie Tony Danza, Judd Hirsch, Christopher Lloyd e Carol Kane.

Taxi, creata da James L. Brooks, Stan Daniels, David Davis e Ed. Weinberger, è incentrata su un gruppo di dipendenti che fanno il turno di notte presso la fittizia Sunshine Cab Company. La serie è andata in onda per la prima volta nel 1978 sulla ABC, dove è rimasta per le prime quattro stagioni. La serie è poi migrata su NBC per un'ultima stagione nel 1982 concludendosi il 15 giugno 1983.

Nel corso di questo periodo, Taxi è stata nominata per 31 Emmy Awards e ha vinto 18 trofei, tra cui tre per la categoria Outstanding Comedy Series. Ruth Gordon, Carol Kane, Judd Hirsch, Danny DeVito e Christopher Lloyd hanno vinto degli Emmy per le loro interpretazioni nella sit-com nel corso degli anni.

Parte della realizzazione dello show può essere apprezzata nel corso del film Man on the moon di Milos Forman, incentrato sulla vita di Andy Kaufman (interpretato da Jim Carrey).