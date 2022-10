Taurus: Machine Gun Kelly è un musicista in difficoltà nel trailer

Machine Gun Kelly è il protagonista di Taurus, film che debutterà sugli schermi americani e nel circuito di video on demand il 18 novembre e il trailer regala le prime anticipazioni sulla trama.

Nel video si vede infatti un giovane musicista che si ritrova in difficoltà nel gestire la fama e riuscire a dare spazio alle proprie aspirazioni artistiche.

Il film Taurus è stato scritto e diretto da Tim Sutton. Nel cast ci sono Colson Baker, ovvero Machine Gun Kelly, Megan Fox, Maddie Hasson, Demetrius "Lil Meech" Flenory, Ruby Rose, Scoot McNairy, Lil Tjay e Naomi Wild.

Al centro della trama ci sarà un giovane musicista in difficoltà che cerca l'ispirazione per incidere un'ultima canzone, spingendosi verso il vuoto. Il film viene descritto come un'opera di finzione che esplora la fama, le dipendenze, il processo artistico e l'industria musicale.

Tra i produttori ci sono Baker, Sutton, Gul Karakiz, Larry Silver, Daniel Crosser e Aaron Klusman.

Machine Gun Kelly si è occupato anche dei brani musicali originali del film.