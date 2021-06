Tartarughe Ninja: la pizza ispirata agli iconici personaggi arriva su Deliveroo

Le Tartarughe Ninja sono la fonte di ispirazione per una pizza disponibile su Deliveroo ideata per la Giornata Internazionale delle Tartarughe Ninja.

Le Tartarughe Ninja sono la fonte di ispirazione per una pizza speciale ideata per festeggiare la Giornata Internazionale delle Tartarughe Marine sul sito Deliveroo.

La particolare proposta sarà disponibile in esclusiva per l'ordine a domicilio sulla piattaforma fino al 20 giugno.

Deliveroo ha annunciato la pizza ispirata alla passione dei protagonisti della serie animata, successivamente approdati sul grande schermo, svelando che gli ingredienti saranno caramello, cioccolato, fragole a fette e panna.

In occasione della Giornata Internazionale delle Tartarughe Marine, in programma per mercoledì 16 giugno, la piattaforma leader nell'online food delivery, celebra uno degli esemplari più amati dai bambini e non solo rendendo omaggio a uno dei cartoni animati che hanno segnato la storia della TV negli anni '90. In collaborazione con Solo Pizza Caffè a Milano, sarà disponibile in piattaforma una pizza ispirata ai gusti delle quattro tartarughe più celebri del piccolo schermo.

La pizza - con caramello, cioccolato, fragole a fette, panna, zucchero a velo e granella di pistacchi - sarà ordinabile in esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo fino a domenica 20 giugno.

Un'idea divertente ed insolita, assolutamente imperdibile, per gli appassionati di pizza, per gli amanti del celebre cartone animato, e per i nostalgici degli anni '90.

Teenage Mutant Ninja Turtles tornerà prossimamente con un reboot animato destinato alle sale cinematografiche e prodotte da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver. Alla regia sarà impegnato Jeff Rowe, già tra gli artefici del successo di Gravity Falls, mentre la sceneggiatura della nuova versione delle avventure delle simpatiche tartarughe adolescenti mutanti sarà firmata da Brendan O'Brian.

Teenage Mutant Ninja Turtles tornerà quindi sul grande schermo in una versione animata che proseguirà il franchise che ha dato vita a ben 6 film, di cui due live-action, e ha fatto incassare ai produttori 1.15 miliardi di dollari.