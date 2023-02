Tartarughe Ninja: Joe Manganiello doveva essere Casey Jones nello spin-off

Nel corso di una recente intervista, Joe Manganiello ha rivelato di essere stato molto vicino a interpretare Casey Jones in un film spin-off di Tartarughe Ninja prodotto da Paramount Pictures. Questo sarebbe accaduto quasi 10 anni fa.

Rispondendo allo sceneggiatore e regista Jason Eisener (Hobo with a Shotgun), che ha rivelato di aver proposto un film indipendente su Casey Jones cinque anni fa, Manganiello ha dichiarato: "Circa dieci anni fa, la Paramount voleva fare qualcosa con me e io ho detto che volevo interpretare Casey Jones... Lo avrei fatto in un batter d'occhio". Quindi ben due film su Casey Jones mancati nell'arco di una decina d'anni.

Nel 2014, la Paramount ha distribuito il film live-action Tartarughe Ninja prodotto da Michael Bay introducendo poi Casey Jones nel sequel del 2016 Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra. In quel film, il ruolo di Casey era interpretato da Stephen Amell, star di Arrow, quindi immaginiamo che non ci fosse spazio per trasformare il sogno di Manganiello in realtà.

Per quanto riguarda il franchise delle Tartarughe Ninja, i personaggi torneranno nel film d'animazione in computer grafica Mutant Mayhem prodotto da Seth Rogen.