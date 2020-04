Tartarughe Ninja di mezza età nell'esilarante parodia video

Nel nuovo episodio "fatto in casa", Saturday Night Live ha mandato in onda una parodia della serie animata Tartarughe Ninja alla riscossa. Intitolato Middle-Aged Mutant Ninja Turtles, lo sketch, che potete vedere nel video qui sopra, è stato realizzato con uno stile simile a quello dell'originale e con le voci dei vari protagonisti del varietà di NBC, mostra Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello alle prese con i tipici problemi dell'età che avanza, tra liti coniugali, timori legati alla salute e i conoscenti che muoiono (anche se in questo caso si tratta del loro arcinemico Shredder). Il tutto con una sigla che riprende la melodia di quella classica, scritta dall'autore di sitcom Chuck Lorre, ma cambia il testo in chiave ironica, specificando che i quattro eroi, non più teenager come dice la canzone in inglese, sono ormai sul viale del tramonto.

Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra: una scena del film d'azione

Tale sketch segna il ritorno di una vecchia tradizione di Saturday Night Live, che per diversi anni aveva una vera e propria serie di parodie animate, a cura di Robert Smigel, dal titolo Saturday TV Funhouse. Tra gli argomenti messi alla berlina c'erano la presunta tensione omoerotica tra Batman e Robin, trasformati per l'occasione in Ace e Gary, ossia il Duo Ambiguamente Gay, e la censura della Disney per quanto riguarda alcuni film del passato (vedi alla voce I racconti dello zio Tom, mai uscito in home video negli Stati Uniti).

La scelta della parodia di questa settimana, che colma anche il vuoto degli sketch tradizionali che al momento non sono fattibili, conferma la grande popolarità di Tartarughe Ninja alla riscossa, serie andata in onda dal 1987 al 1996 e capostipite di un franchise audiovisivo che ha generato altre quattro serie e sei lungometraggi cinematografici. Quest ultimi hanno un parziale legame con SNL: nel film Tartarughe Ninja, uscito nel 2014, appare Taran Killam, membro del cast del celebre varietà dal 2010 al 2016.