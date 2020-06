Taron e la pentola magica: in arrivo un film live-action?

Il film animato Taron e la pentola magica potrebbe avere un adattamento in versione live-action, forse prodotto per Disney+.

Taron e la pentola magica potrebbe essere al centro di un adattamento live-action, anche se la notizia per ora non è stata confermata dalla Disney.

Il giornalista Daniel Richtman, le cui fonti in più occasioni si sono rivelate affidabili, non ha però specificato se si sta pensando a un nuovo film o a una serie tv prodotta per Disney+.

Il film animato era arrivato nelle sale nel 1985 e raccontava una storia fantastica ambientata nel regno di Prydain, ispirandosi ai primi due libri della saga scritta da Lloyd Alexander.

Alla regia di Taron e la pentola magica c'erano Ted Berman e Richard Rich.

Il protagonista è Taron, il giovane aiutante del guardiano di maiali Dallben, che sogna di diventare un guerriero ed entrare in possesso della leggendaria pentola magica. Il ragazzo deve però mettere a parte i propri obiettivi quando la maialina Ewy, che gli era stata affidata, viene rapita da un malvagio stregone. Ewy è infatti un oracolo e ha il potere di mostrare delle visioni in specchi d'acqua. Re Cornelius spera di sfruttare l'animale per poter trovare il calderone magico che gli permetterebbe di creare un esercito immortale composto dagli scheletri dei suoi guerrieri defunti con cui potrebbe sottomettere il mondo. Taron, dopo essersi introdotto nel castello, libera Ewy ma viene trovato e imprigionato da Re Cornelius e dall suo consigliere Rospus. Nelle prigioni Taron recupera una spada magica e incontra Ailin, una principessa resa schiava da Re Cornelius. Al gruppo successivamente si uniscono anche il bardo Sospirello e la creatura Gurghi.

Il film animato era stato il primo progetto realizzato al computer dalla Disney e aveva ottenuto un rating PG, non riuscendo però nemmeno a recuperare il budget investito a causa degli incassi che si erano fermati a 21.3 milioni di dollari, a fronte di una spesa stimata tra i 25 e i 44 milioni di dollari.

Nel corso degli anni, tuttavia, Taron e la pentola magica è stato rivalutando diventando un cult tra i fan del cinema degli anni '80. Per ora bisogna attendere per scoprire se, e in che modo, Disney riproporrà la storia.