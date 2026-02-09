Taratata stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis: ospiti, duetti e scaletta del 9 febbraio

A poche settimane da Sanremo, Canale 5 punta sulla grande musica: Taratata torna con Paolo Bonolis e una prima puntata evento tra ospiti d'eccezione, duetti inediti e performance rigorosamente live.

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo e mentre su Rai 2 vanno in onda le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, Mediaset risponde con la grande musica. Questa sera, lunedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5, debutta Taratata, storico show musicale che si ripresenta sul piccolo schermo a distanza di venticinque anni.

Il programma è condotto da Paolo Bonolis e segna il ritorno di un format amatissimo, pronto a unire spettacolo televisivo e performance live di altissimo livello. Il secondo appuntamento è già fissato per lunedì 16 febbraio, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Taratata 2026: gli ospiti della prima puntata

La prima serata di Taratata va in scena dalla ChorusLife Arena di Bergamo e vede salire sul palco alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Protagonisti della puntata inaugurale saranno:

Biagio Antonacci

Emma

Elisa

Giorgia

Ligabue

Max Pezzali

Ad arricchire lo show, con una performance che promette di divertire il pubblico in arena e a casa, ci sarà anche Giorgio Panariello, ospite speciale della serata.

Emma e Giorgia

La scaletta di Taratata di stasera 9 febbraio

La serata sarà costruita come un vero e proprio viaggio musicale tra grandi successi, cover iconiche e duetti inediti. Ecco la scaletta completa:

Superband (Andrea Rigonat, Federico Poggipollini, Gianluca Ballarin, Fabio Visocchi, Mylious Johnson, Simone Ndiaye, Andrea Faustini, Diana Winter, Alessio Cavalazzi, Caterina Coco, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa) - "The Ecstasy of Gold" (Ennio Morricone)

Giorgia - Medley: "Corpi Celesti", "Gocce di Memoria", "Golpe", "Il Mio Giorno Migliore", "La Cura Per Me" - Cover: "Human Nature" (Michael Jackson)

Duetto Giorgia / Emma - "Oronero" (Giorgia)

Duetto Max Pezzali / Giorgia - "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" (Max Pezzali)

Max Pezzali - "Una canzone d'amore" - Cover: "Leggero" (Ligabue)

Ligabue - "Happy Hour" - Cover: "La musica che gira intorno" (Ivano Fossati)

Duetto Ligabue / Emma - "Quella che non sei" (Ligabue)

Emma - "L'amore non mi basta" - "Apnea"

Duetto Emma / Elisa / Juli - "Brutta storia" (Emma)

Giorgio Panariello che parlerà della provincia italiana

Biagio Antonacci - Medley: "Convivendo", "Sappi amore mio", "Ti dedico tutto" - Cover: "Una lunga storia d'amore" (Gino Paoli)

Duetto Biagio Antonacci / Emma - "Se io, se lei" (Biagio Antonacci)

Elisa - Medley: "Luce", "No Hero", "L'anima vola" - Cover: "Insieme a te non ci sto più" (Caterina Caselli)

Duetto Elisa / Ligabue - "A modo tuo" (Ligabue)

Ligabue - "Certe notti"

Cos'è Taratata: un format che ha fatto la storia

Nato in Francia nei primi anni Novanta da un'idea di Nagui, Taratata è diventato nel tempo un punto di riferimento per la musica live in televisione. Niente playback, arrangiamenti speciali, collaborazioni sorprendenti e massima libertà artistica: la musica è sempre stata al centro del racconto.

In Italia il programma è andato in onda su Rai 1 dal 1998 al 2001, per quattro edizioni, diventando un cult per gli appassionati. Oggi Taratata torna con lo stesso spirito, ma con una veste più spettacolare e un respiro da grande evento televisivo.

La nuova edizione italiana: musica live e grande show

La versione targata Mediaset punta a fondere dimensione live e intrattenimento, con un allestimento "arena" che restituisce l'idea di una vera festa collettiva della musica. Nel corso delle puntate saliranno sul palco dodici grandi protagonisti della scena italiana, tra cui Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia, Negramaro e molti altri.

Con Paolo Bonolis a guidare il racconto, tra duetti inediti, aneddoti e performance dal vivo, Taratata si candida a essere uno degli eventi musicali più attesi di questa stagione televisiva.