Tales from the Loop: Rebecca Hall star della serie Amazon

Tales From the Loop sarà una delle nuove serie TV prodotte da Amazon e la protagonista femminile sarà l'attrice Rebecca Hall. Il progetto è tratto dalle opere artistiche sci-fi di Simon Stalnhag e gli episodi raccontano quanto accade a un città e alle persone che vivono sopra The Loop, una macchina costruita per scoprire ed esplorare i misteri dell'universo, rendendo possibili cose che in precedenza erano solo limitate alla fantascienza. In questa città fantastica e misteriosa vengono raccontate delle storie significative per parlare dell'esperienza universale umana.

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Nathaniel Halpern che ha lavorato allo sviluppo dello show con il regista Mark Romanek la 6th & Idaho di Matt Reeves, Fox 21 Television Studios e Indio.

Hall, che ha da poco concluso le riprese di Godzilla vs. Kong, avrà il ruolo di Loretta, una fisica di talento.

Rebecca, inoltre, ha recentemente debuttato alla regia con il film Passing, di cui ha anche scritto la sceneggiatura, mentre tra i progetti di cui sarà protagonista nei prossimi mesi ci sarà anche Teen Spirit diretto da Max Minghella.