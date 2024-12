Rebecca Hall tra i protagonisti di The Beauty, la nuova serie prodotta da Ryan Murphy

Il cast della nuova serie The Beauty, tratta dall'omonimo fumetto, potrà contare anche sulla presenza di Rebecca Hall.

Rebecca Hall farà parte del cast di The Beauty, la nuova serie prodotta da Ryan Murphy per FX che sarà composta da 11 episodi.

Il progetto è tratto dal fumetto pubblicato da Image Comics realizzato da Jeremy Haun e Jason A. Hurley e arriverà sugli schermi nel 2025.

Cosa racconterà la serie

Le riprese di The Beauty sono attualmente in corso e al centro della trama c'è l'ossessione per la bellezza. Nel mondo che sarà portato sul piccolo schermo è possibile trasformarsi fisicamente a causa di una malattia sessualmente trasmissibile che, dopo aver modificato l'aspetto delle persone, porta però alla morte.

I detective Foster e Vaughn devono quindi fare i conti con le conseguenze delle scelte prese delle persone, affrontando politici corrotti, agenti federali vendicativi e un mercenario che potrebbe cercare di intascare la taglia presente sulle loro teste.

Le star di The Beauty

Nel cast, oltre all'attrice Rebecca Hall, ci saranno anche i già annunciati Evan Peters, Ashton Kutcher, Anthony Ramos e Jeremy Pope.

I dettagli relativi ai personaggi affidati agli interpreti non sono ancora stati rivelati e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli.

Rebecca sarà star della serie

Ryan Murphy, reduce da successi come Monsters prodotto per Netflix e di serie ormai presenze fisse nei palinsesti americani tra cui American Horror Story, è co-creatore di The Beauty insieme a Matthew Hodgson. Nel team dei produttori ci sono poi Peters, che prosegue la sua collaborazione con il filmmaker dopo varie stagioni dello show antologico horror, Hodgson, Kutcher, Ramos e Pope.

20th Television produrrà la serie in collaborazione con Ryan Murphy Television, che ha stretto un accordo da tempo con Disney.