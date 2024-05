Four Days Like Sunday, Rebecca Hall regista e star del dramma madre-figlia

Reduce dall'acclamato debutto alla regia con il film Due donne - Passing, Rebecca Hall è pronta a tornare al cinema con il suo nuovo progetto cinematografico da regista, Four Days Like Sunday, un dramma madre-figlia ispirato alla sua storia personale, in cui reciterà anche nel ruolo della protagonista.

Ambientato a metà degli anni '90, il film racconta la storia della dodicenne Jane che inizia a ribellarsi al ruolo di badante temporanea di sua madre Sylvia (Hall), diva di Broadway da poco divorziata e con la carriera in declino. Nel corso di un lungo weekend di pausa dagli impegni di lavoro, Sylvia ospita a casa sua i tre ballerini Benton, Chris e Rahim, mentre attende Dale, il suo affascinante e giovane fidanzato. Impegnata a difendere sua madre da tutto ciò che potrebbe mettere in pericolo il suo delicato equilibrio, Jane supera il periodo dell'infanzia con più saggezza, più libertà e più solitudine.

Rebecca Hall impegnata in una sequenza di Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen

Una storia personale

Rebecca Hall ha raccontato la genesi del film:"Quando l'ho scritto è nato tutto dalla consapevolezza che non potevo davvero fare altro fino a che non avessi realizzato questa storia. È estremamente personale e spero esprima la mia sensibilità, esuberanza e ambizione come regista. È una storia ricca di commedia, musica, emozione, colore e una relazione sfumata e complicata tra madre e figlia. Parla della bolla di realtà che ogni famiglia crea e delle persone e degli eventi che aiutano un bambino a vedere oltre. Non vedo l'ora di portarla dalla mia testa allo schermo".

Il debutto alla regia di Rebecca Hall risale al 2021. Due donne - Passing è l'adattamento del romanzo di Nella Larsen pubblicato nel 1929, che racconta l'inaspettato ricongiungimento tra due amiche del liceo, una nera e l'altra afroamericana dalla pelle chiara, che scatenerà una pericolosa ossessione che metterà a repentaglio le loro vite accuratamente costruite e schematiche. Nel cast del film Tessa Thompson e Ruth Negga.