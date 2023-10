Tales for a Halloween Night: che fine ha fatto la serie di John Carpenter?

La serie a fumetti Tales for a Halloween Night di John Carpenter era stata opzionata per un adattamento televisivo entrato in fase di sviluppo qualche anno fa, ma del quale non si è più saputo nulla.

Sandy King, produttrice e moglie di John Carpenter, ha provato ad aggiornare sul progetto, confermando che lo sviluppo si è arenato dopo la fusione tra Warner Bros. e Discovery di qualche mese fa.

"Beh, è andato tutto a rotoli quando Discovery ha acquisito TNT, e hanno interrotto lo sviluppo degli episodi e tutto il resto. Credo che verrà prodotta su un'altra rete. Vedremo cosa accadrà, perché è un progetto molto diverso da Suburban Screams", quest'ultima serie vedrà effettivamente il ritorno di Carpenter alla regia.

"Abbiamo circa quattro progetti diversi in sedi diverse in questo momento. E ora che lo sciopero degli sceneggiatori è terminato, vedremo se risorgeranno tutti, ma non ne ho la certezza".

A differenza di Tales for a Halloween Night, John Carpenter's Suburban Screams vedrà concretizzarsi il ritorno di Carpenter alla regia e arriverà in streaming su Peacock venerdì 13 ottobre, giusto in tempo per il prossimo Halloween.