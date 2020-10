Talenti Spaziali, su Disney+ in streaming da oggi

Talenti Spaziali, la nuova serie di Disney Plus, arriva in streaming sul portale da oggi 9 ottobre, portando in scena la grandiosa storia dei primi astronauti americani.

Talenti spaziali, la nuova serie originale Disney+, arriva da oggi 9 ottobre in streaming: disponibile l'atteso progetto tratto dal bestseller di Tom Wolfe dedicato al programma spaziale statunitense e sulla storia dei primi astronauti americani, i Mercury Seven.

La prima stagione di Talenti Spaziali (in inglese intitolata The Right Stuff) sarà composta da 8 episodi ed è prodotta per National Geographic da Appian Way di Leonardo DiCaprio e Warner Bros. Television. Il progetto televisivo pone lo sguardo sul primo "reality show" americano, quando degli ambiziosi astronauti e le loro famiglie, diventano improvvisamente delle celebrità, in competizione per il denaro, la fama e l'immortalità.

Locandina di Talenti spaziali

Nel 1959, all'apice della Guerra Fredda, l'America teme di essere una nazione in declino mentre l'Unione Sovietica domina la corsa allo spazio. Ma il governo statunitense ha una soluzione: portare un uomo nello spazio. Alla neo costituita NASA viene dato questo compito monumentale e un gruppo formato dai migliori ingegneri della nazione calcola che ci vorranno decenni per compiere l'impresa... ma loro avranno solo due anni. Gli ingegneri della NASA, tra cui l'ingegnere missilistico Bob Gilruth (Patrick Fischler) e Chris Kraft (Eric Ladin), lavorano lottando contro il tempo sotto la pressione crescente da parte di Washington. Insieme selezionano sette astronauti da un gruppo di piloti collaudatori militari. Si tratta di uomini comuni, strappati dall'oscurità che, pochi giorni prima di essere presentati al mondo, vengono trasformati in eroi ancor prima di compiere qualcosa di eroico.

Lo showrunner Mark Lafferty (Castle Rock, Halt and Catch Fire) è il produttore esecutivo insieme a Jennifer Davisson e Leonardo DiCaprio di Appian Way, oltre a Will Staples (Animals, Shooter), il vincitore dell'Emmy Danny Strong (Empire, i film di Hunger Games, Game Change), Howard Korder (Boardwalk Empire - L'Impero del Crimine) e Chris Long (The Americans, The Mentalist), regista e produttore esecutivo del primo episodio. La vincitrice dell'Academy Award® Thelma Schoonmaker (Toro Scatenato, Quei Bravi Ragazzi, The Departed) è consulting producer mentre Michael Hampton ha portato avanti il progetto per conto di Appian Way ed è il co-produttore.