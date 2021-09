Tale e Quale Show: Alba Parietti è Damiano dei Maneskin ma l'esibizione è "terrificante"

Nella Seconda puntata di Tale e Quale Show, ad Alba Parietti è toccato imitare Damiano David dei Maneskin: il risultato è stato molto discutibile, anzi terrificante, come ha detto Cristiano Malgioglio, che da quest'anno fa parte della giura del programma. Nella scorsa puntata, Alba aveva imitato Loredana Bertè, anche in quel caso il giudizio della giuria non era stato lusinghiero.

Anche questa settimana Tale e Quale show propone una serie di imitazioni molto interessanti, Stefania Orlando si calerà nei panni della Rettore, Deborah Johnson sarà Tina Turner e così via per tutti gli 11 concorrenti, Alba Parietti si è esibita pochi minuti fa e la sua imitazione di Damiano dei Maneskin e già diventata virale su internet, anche se i commenti sono unanimemente negativi.

Alba Parietti, che la settimana scorsa ha ottenuto il punteggio più basso con la sua imitazione di Marcella Bella, questa settimana è riuscita a fare peggio. Durante il suo 'Zitti e buoni', brano che ha trionfato a Sanremo 2021 e all'Eurovision 2021, la showgirl ha avuto problemi di voce e di fiato. Alla fine della sua esibizione Cristiano Malgioglio ha sentenziato "Non uso aggettivi, questa sera sei stata terrificante". Il cantante dopo ha mostrato delle cuffie e ha detto "ho messo questa per ascoltarla meglio. Poi ho messo questo per non ascoltarla più", ha concluso indicando delle cuffie di piuma che ha usato come tappi per non ascoltare l'esibizione della Parietti. La settimana scorsa Zia Malgy si era tappato le orecchie con le mani durante l'esibizione di Alba che, secondo voci di corridoio, non l'aveva presa bene.