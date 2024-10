Tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti scontro acceso: "Lei si sente Dio e gli altri sfigati"

Conosciamo molto bene Selvaggia Lucarelli. Di professione è una giornalista pungente e preparata - suo di recente anche il libro sullo scandalo di Chiara Ferragni - ma è anche un personaggio televisivo che, suo malgrado, si trova sempre nel mezzo di polemiche molto accese. Con tanti volti della tv italiana ha avuto discussioni - sia sui social che nei salotti televisivi - che si sono spinte fin dentro le aule dei tribunali. Tra questi personaggi c'è anche Alba Parietti. Tra di loro ci sono vecchie liti che non si sono mai sopite e, a causa di Ballando con le stelle e di Sonia Bruganelli, le due donne di spettacolo si sono scontrate - letteralmente - nella trasmissione di Rai tre condotta da Piero Chiambretti Donne sull'orlo di una crisi di nervi nella puntata di giovedì 10 ottobre.

Lucarelli Vs Parietti: a "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" una battaglia all'ultima accusa

Questo scambio di parole tra le due è cominciato per un motivo ben preciso. Selvaggia Lucarelli non avrebbe apprezzato i commenti che Alba Parietti le ha riservato nella scorsa puntata di Domenica In quando, alla corte di Mara Venier, la showgirl avrebbe criticato la giornalista per il modo in cui ha commentato la performance di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. "Lei è una donna di grande personalità in generale, quindi le ho fatto anche un complimento" ha evidenziato la Lucarelli, riferendosi all'ex moglie di Bonolis. "Ma quando scende in pista io la trovo piccola. Intendevo dire che si nota poco perché, per adesso, ha poca presenza scenica sulla pista. Quindi io parlavo di ballo. Sonia ha risposto in maniera piccata", ha aggiunto. Ma non è finita qui.

"Poi a Domenica In, Alba ha detto: 'Non nomino questa persona, ma ha detto che Sonia Bruganelli è piccola, facendo delle considerazioni personali e questo non si fa'. Io di personale non ho detto nulla, ho parlato solo di ballo", precisa con un tono pungente. Poi arriva la risposta di Alba Parietti. "Lei si commenta da sola. Io ero una sua grande ammiratrice prima, è stato un vero peccato averla conosciuta", ammette la showgirl. "Io l'ho conosciuta come giurata, poi ci siamo riviste davanti ai giudici veri e le devo dire che ho preferito loro a lei", continua. Lucarelli allora ha ironizzato sulla "comicità" della Parietti.

Alba Parietti vs. Selvaggia Lucarelli: lo scontro arriva in tribunale

"Io non la nomino perché non voglio più essere querelata e farmi altri cinque anni di tribunali. I tribunali dovrebbero servire ad altro e non a risse da cortile come le nostre. Odiare qualcuno significa essere in suo potere", conclude Alba Parietti. "Ma chi ha parlato di odio?" domanda la Lucarelli. Parietti allora ha ribattuto: "Lei si sente Dio e gli altri sfigati". "Guardi che sta facendo tutto da sola", ha allora chiuso la giornalista.