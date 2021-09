Tale e Quale Show, Alba Parietti contro Giorgio Panariello: "se gli faccio schifo me lo dica”

Dura polemica di Alba Parietti contro Giorgio Panariello, uno dei giudici di Tale e Quale Show: il cabarettista è colpevole, agli occhi della showgirl, di aver bocciato le sue esibizioni senza dirle in faccia che la sua imitazione "gli ha fatto schifo".

Nervi tesi dietro le quinte di Tale e Quale Show, soprattutto per Alba Parietti, reduce da due esibizioni tutt'altro che brillanti, valutate negativamente sia da alcuni giudici che dal pubblico che commenta il programma sui social. Nelle due puntate di Tale e Quale Show, la Parietti ha imitato prima Loredana Bertè e poi Damiano David dei Maneskin. I commenti dei giudici non sono stati lusinghieri e la Parietti sembra non averla presa bene, già circolavano voci di un suo malumore nei confronti di Cristiano Malgioglio, ma adesso si è scagliata anche contro Giorgio Panariello durante una diretta Facebook, come riportato da Bubino Blog.

"Innanzitutto se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa... Cioè io ho 60 anni e ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20 - ha esordito la Parietti - capisci che era una parodia? Il suo giudizio è stato 'ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?' Che è quasi peggio di dire 'mi hai fatto schifo'. Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione".

Alba Parietti, dopo la sua esibizione di venerdì 24 settembre, era stata criticata molto anche sui social, mentre Cristiano Malgioglio alla fine dell'imitazione aveva sentenziato "Non uso aggettivi, questa sera sei stata terrificante". La Parietti ha glissato sul giudizio del paroliere dicendo "Cristiano Malgioglio potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava", cosa del quale dubitiamo fortemente, vista la competenza musicale di Malgioglio.

Tornando alla sua performance di venerdì scorso la Parietti ha detto "Se l'intenzione era attirare l'attenzione è chiaro che io lo abbia fatto. Se l'intenzione era quella di essere precisi nell'imitazione ovviamente non lo sono stata. Io mi sono riascoltata tante volte. Lui ad ogni ritornello prende fiato nella versione live, io questo non l'ho fatto", conclude riferendosi all'imitazione di Damiano David.

Nella sua esperienza a Ballando con le Stelle 2017, Alba Parietti ha spesso avuto da ridire sui giudizi di uno dei giurati e nello specifico su quelli di Selvaggia Lucarelli. Le due si sono punzecchiate in trasmissione e attaccate sui social a alla fine sono finite in tribunale per una querela reciproca per diffamazione.