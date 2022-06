Alba Parietti derubata in casa: “non denuncio per mantenere lo stato di serenità che vivo"

Alba Parietti nel corso degli ultimi mesi è stata derubata in casa: la showgirl ha deciso di non denunciare il furto.

Negli ultimi mesi Alba Parietti è stata derubata in casa: la showgirl ha scoperto il furto e, grazie alle telecamere, sa anche chi è il ladro. L'opinionista ha deciso di non denunciare il furto ma ha reso pubblica la cosa con un post su Instagram, dove ha spiegato la sua strana scelta.

Scoprire di essere stati derubati da qualcuno che frequenta regolarmente casa tua è qualcosa di scioccante, la maggior parte di noi, prove alla mano, correrebbe subito a denunciare il furto. Non Alba Parietti che "per non perdere il suo stato di serenità", ha deciso di parlarne sui social, attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram.

"Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti - scrive la Parietti che poi fa un elenco di alcune delle cose sparite dalla casa - vestiti importantissimi, tipo Versace, (esempio quello del mio compleanno dello scorso anno) e altri importantissimi , scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili. A casa mia, non c'è null'altro da rubare che abbia un valore sul mercato: i quadri sono tutti dipinti da mio nonno o di mia madre, ricordi di famiglia".

Alba Parietti poi descrive il sentimento di rabbia provato quando ha scoperto il furto e quando ha capito chi l'ha derubata "Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia, nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi, mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti. Perdono per essere perdonata, per tutto ciò che la vita mi ha dato".

Dopo questi passaggi dal tono ecumenico Alba Parietti chiarisce perché ha preferito non rivolgersi alle forze dell'ordine "Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa, rinunciare anche per pochi minuti, allo Stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio, a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc. la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro. In questo momento qualsiasi cosa disturbi anche solo per cinque minuti, la mia felicità, una denuncia sicuramente la disturberebbe, non fa onore a ciò che la vita mi ha regalato... Avviso i ladri che non c'è più nulla da rubare, che comunque ci sono 10 telecamere".

Alba Parietti negli ultimi mesi ha iniziato a frequentare il manager romano Fabio Adami di 55 anni, come ha rivelato Dagospia. L'uomo ha due figli ed altrettante storie importanti nella sua vita