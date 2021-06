Tale e quale show 2021, Alba Parietti nel cast del programma RAI

Alba Parietti è entrata nel cast di Tale e quale show 2021: la conduttrice e opinionista lo ha annunciato nel corso in un'intervista al settimanale Chi. È la prima concorrente ad ufficializzare i rumors circolati in queste settimane in rete.

Giugno è un mese di provini per gli show che partiranno il prossimo settembre, dal Grande Fratello Vip 6 a Tale Quale Show, in questi gironi gli autori stanno selezionando i concorrenti che dovranno entrare nei vari cast. Lo show di Carlo Conti sembra attingere a piene mani dall'edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, tra i selezionati infatti ci sono gli ex gieffini Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli ed ora anche Alba Parietti, che nell'edizione più lunga del reality ha avuto nella casa di Cinecittà il figlio Francesco Oppini. La partecipazione di Albona nazionale è stata confermata dalla stessa opinionista nel corso di un'intervista a Chi.

Nel numero del settimanale che arriverà nelle edicole il 30 giugno, si potrà leggere la dichiarazione della Parietti che spiega anche il motivo della sua scelta e quello che si propone di fare nel programma: "È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. Farò 'Tale e quale show' proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa. E vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida".

In passato la Parietti ricevette un'offerta da capogiro da Silvio Berlusconi, il tycoon di Mediaset la voleva alla sua corte, ma lei rifiutò. Nel corso dell'intervista Alba è tornata sull' argomento e ha rivelato: "è stato un gesto sconsiderato, ma in quegli anni ho lavorato comunque tantissimo, con il senno di poi 9 miliardi erano una bella cifra, ma ho creato lo stesso le mie sicurezze negli anni, con un po' più di fatica. Una volta Briatore mi disse: 'se fossi stata fidanzata con me e non con Bonaga, ti avrei costretta a prenderli'; 'tranquillo che, con i nostri caratteri, non avremmo mai potuto essere fidanzati', gli ho risposto".

Venerdì 2 luglio Alba Parietti compie 60 anni, i preparativi per i festeggiamenti sono iniziati da giorni, la showgirl ci tiene a precisare che non ha mai avuto paura a dichiarare i suoi anni: "dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de 'La vacinada' con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la 'veccia muchacha immunizada' . Quando le donne si libereranno dall'idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto".

Oltre alla Orlando, Pretelli e la Parietti nel cast ci dovrebbero essere anche, Ciro Priello dei The Jackal, l'ex velina Federica Nargi e la cantante Deborah Johnson, figlia del cantante Wess. Dovrebbe essere lei la concorrente di colore di cui si è parlato nei giorni scorsi, un escamotage degli autori per aggirare il veto RAI sulla pratica del Blackface.