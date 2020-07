Tale e quale Show 2020, Luca Ward tra i concorrenti?

Luca Ward potrebbe essere il futuro concorrente di Tale e quale show 2020. Secondo Blogo, l'attore e doppiatore ha sostenuto il provino per il reality del popolare talent show condotto da Carlo Conti.

Dopo l'estate riapriranno i battenti la maggior parte dei programmi andati in vacanza in questo periodo: il prossimo 18 settembre toccherà a Carlo Conti ed al suo collaudato Tale e quale show, giunto alla decima edizione. In questo periodo si stanno rincorrendo le voci su chi farà parte del cast dello show del venerdì sera di RAI 1 e l'ultima indiscrezione punta sull'attore Luca Ward, che avrebbe sostenuto un ottimo provino e sarebbe pronto ad entrare nel cast del programma.

La voce narrante in Ulisse - Il piacere della scoperta, in passato partecipò all'Isola dei famosi ma fu costretto ad abbandonare il reality per un problema alla schiena. Ward è abituato a doppiare le più grandi star internazionali del cinema ma sarà in grado di trasformarsi nei personaggi proposti dal talent? Tale e quale show, che va in onda dall'aprile del 2012, è stato il primo programma di prima serata ad andare in onda dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi.