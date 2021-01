Takers: Paul Walker e il segreto della sua scena di nudo

Secondo quanto dichiarato da alcuni membri della troupe, presenti sul set del film durante le riprese, un segreto avvolge la scena di nudo di Paul Walker in Takers. Sembra, infatti, che non sia stato l'amato attore americano a girare la celebre sequenza nella piscina di cui si è parlato tanto sui social.

Paul Walker nel film Takers

A quanto pare non è Walker a camminare nudo in una piscina all'inizio del film, bensì Trevor Donovan: la sua controfigura. Donovan, attore e stunt-man, in seguito ha ottenuto il ruolo del protagonista nel remake della serie TV 90210.

In Takers un famoso gruppo di criminali si prende continuamente gioco della polizia, riuscendo a compiere rapine in banca molto velocemente e senza lasciare tracce. Un giorno decidono di mettere a segno un ultimo grande colpo, per mettere fine alla loro carriera da rapinatori, ma se la dovranno vedere con il tenace detective Jack Welles che farà di tutto per fermarli.

Hayden Christensen e Paul Walker nel film Takers

Rotten Tomatoes ha riferito che il 28% dei critici ha dato al film una recensione positiva sulla base di 113 recensioni, con una valutazione media di 4,53 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Takers vanta alcune scene avvincenti ma i suoi personaggi bidimensionali, la sceneggiatura e la trama scontata lo rendono difficile da consigliare".