Klara e il Sole: il film di Taika Waititi con Jenna Ortega posticipato al 2026

Il nuovo adattamento con Jenna Ortega, Amy Adams e Steve Buscemi, tratto dal romanzo di Kazuo Ishiguro, è ancora in fase di post-produzione e non arriverà prima del 2026.

Il film Klara and the Sun, diretto da Taika Waititi e tratto dal celebre romanzo di Kazuo Ishiguro, è ancora in lavorazione e non sarà pronto prima del 2026. La pellicola, le cui riprese si sono concluse nell'aprile del 2024, sembrava destinata a una distribuzione entro l'anno, ma con il passare dei mesi è apparso chiaro che il progetto stesse attraversando una lunga fase di post-produzione.

A confermare lo slittamento è una fonte interna alla produzione, che ha indicato l'estate del 2026 come finestra d'uscita più probabile. Nessun dettaglio ufficiale è stato condiviso sulle cause del ritardo, anche se l'assenza del film dai principali festival del 2024, come TIFF e Telluride, ha alimentato i sospetti di una pianificazione riveduta.

Un cast stellare per un adattamento ambizioso

Il progetto coinvolge un cast di prim'ordine: Jenna Ortega, Amy Adams, Steve Buscemi e Natasha Lyonne sono i protagonisti di questa delicata storia sci-fi dai toni esistenziali. A firmare la prima bozza della sceneggiatura è stata Dahvi Waller (Mrs. America), mentre Taika Waititi avrebbe rielaborato il copione, forse in modo significativo.

Sharp Objects: Amy Adams nell'episodio Vanish

La sinossi ufficiale descrive Klara come un'Amica Artificiale dotata di una sensibilità speciale, capace di osservare il comportamento umano dal suo punto di vista nel negozio in cui è esposta, in attesa di essere scelta. Il racconto esplora i temi della coscienza, dell'amore e della condizione umana, in perfetto stile Ishiguro.

Una sfida creativa per Taika Waititi

L'abbinamento tra lo stile registico brillante e ironico di Waititi e la scrittura intimista di Kazuo Ishiguro ha suscitato fin da subito perplessità e curiosità. Non è un'accoppiata ovvia, e proprio per questo rappresenta una delle collaborazioni più insolite degli ultimi anni. Come risulterà questa fusione sullo schermo resta da vedere, ma le aspettative sono alte, anche per via del materiale originale su cui si basa.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

Negli ultimi tempi, Waititi ha vissuto una fase altalenante della sua carriera. Dopo il successo commerciale di Thor: Love and Thunder nel 2022, il regista ha dovuto attendere quattro anni per l'uscita di Chi segna vince, girato nel 2019 e distribuito solo nel 2023, accolto con recensioni contrastanti.

Un futuro incerto ma ricco di potenziale

Klara and the Sun potrebbe segnare un ritorno alla regia più autoriale per Waititi, lontano dal cinecomic e vicino a un tono più riflessivo e umano. Se l'equilibrio tra visione personale e rispetto per il materiale originale sarà ben calibrato, questo film potrebbe diventare una delle sorprese del 2026.

Intanto, non resta che attendere conferme ufficiali sulla nuova data di uscita, sperando che il progetto non subisca ulteriori rinvii. Con un cast d'eccezione e una storia dal forte impatto emotivo, Klara and the Sun resta una delle produzioni più promettenti del prossimo futuro cinematografico.