Sylvie's Love: la prima foto e la data di uscita del film con Tessa Thompson

Tessa Thompson e Nnamdi Asomugha saranno le star del nuovo film Sylvie's Love e online è stata condivisa una foto ufficiale svelando inoltre la data di uscita: il 25 dicembre sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Il progetto è stato scritto e diretto da Eugene Ashe e la storia è ambientata nell'estate 1957 a New York.

Sylvie's Love: Tessa Thompson in una foto del film

Al centro della trama di Sylvie's Love ci saranno Robert (Nnamdi Asomugha), un sassofonista che trascorre le sue serate suonando come membro di un quartetto jazz guidato da un leader meno talentuoso di lui, e Sylvie (Tessa Thompson), che sogna di avere una carriera in televisione.

La ragazza trascorre le sue giornate estive aiutando il padre, che gestisce un negozio di dischi, mentre aspetta che il suo fidanzato ritorni dalla guerra. Quando Robert accetta un lavoro part-time nel negozio, i due iniziano un'amicizia che dà vita a una profonda passione senza paragoni.

L'estate volge però al termine e la vita porta i due giovani in direzioni diverse, ponendo fine al loro amore. Gli anni passano e la carriera di Sylvie come produttrice televisiva sboccia, mentre Robert deve accettare che il mondo del jazz sta affrontando degli importanti cambiamenti. Il destino fa però incontrare nuovamente Sylvie e Robert, scoprendo che i loro sentimenti non sono cambiati nonostante la distanza.

Nel cast del film ci sono anche Eva Longoria, Aja Naomi King, Wendi Mclendon-Covey, e Jemima Kirke.