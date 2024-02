Sylvester Stallone protagonista del thriller The Epiphany

Sylvester Stallone ritornerà su un set in occasione del film The Epiphany, diretto da Will Eubank (Paranormal Activity: Next of Kin).

La storia sarà ambientata nella città di Philadelphia e il progetto verrà presentato al mercato del Festival di Berlino nei prossimi giorni.

Il nuovo progetto

The Epiphany racconterà la storia di un detective, la parte affidata a Sylvester Stallone, che sta per andare in pensione. Il poliziotto deve collaborare con un giovane collega ed ex prete per fermare un serial killer che sta seminando morte e terrore nelle strade di Philadelphia.

Sylvester Stallone: un divo tutto muscoli... e tanto cervello!

La sceneggiatura del progetto, diretto da Will Eubank, è stata firmata da Katie Lovejoy e Russell Sommer. Le riprese si svolgeranno in estate.

Stallone, oltre che a essere protagonista del progetto, ne sarà anche uno dei produttori.