Sylvester Stallone: le sue figlie svelano cosa fa quando incontra i loro fidanzati

Le figlie di Sylvester Stallone, Sistine e Sophia, hanno raccontato in una intervista in diretta cosa può succedere quando il padre incontra i loro rispettivi fidanzati: 'Il mio primo fidanzato non è più tornato'.

Cosa faresti se la tua ragazza fosse la figlia di Sylvester Stallone? Le figlie di Rambo hanno svelato alcuni divertenti (ma non troppo) episodi in merito a quando il padre incontra i loro fidanzati (anche per l'ultima volta).

Le figlie di Sylvester Stallone, Sistine e Sophia, hanno chiacchierato in una diretta di "Access Daily" per parlare del loro nuovo podcast, "Unwaxed", in cui raccontano "senza peli sulla lingua" le loro storie folli da figlie di star, inserendo anche le esperienze della vita adulta.

Era inevitabile che parlando delle loro esperienze "adulte", gli chiedessero del rapporto del padre coi fidanzati. Le ragazze hanno detto subito che: "Nostro padre è una persona che intimorisce quando lo incontri per la prima volta, ma non è davvero così" - ha detto Sophia - "Quando lo incontri per la prima volta, mette in scena una sorta di recita, interpreta il ruolo del duro" - ha aggiunto Sistine - "Ma dovreste conoscerlo meglio".

Rambo Last Blood: Sylvester Stallone in un'immagine del film

Sophia Stallone ha anche aggiunto un episodio spassoso di quando il suo primo ragazzo ha incontrato Stallone: "Il mio primo ragazzo che è arrivato a casa e ha conosciuto mio padre, la prima volta che l'ha visto gli ha stretto la mano e ha detto, 'è una stretta di mano debole. Stringila più forte'. Non è mai più tornato". Si pensa che il padre abbia avuto modo di stringergliela meglio più tardi.

Ma un'altra interessante rivelazione riguarda non soltanto l'incontro del padre, ma anche quando le ragazze chiedono a lui di aiutarle a rompere coi fidanzati. Quando i poveri sventurati diventano troppo invadenti, infatti, le figlie di Sylvester Stallone non esitano a chiedere aiuto a lui, anche se ammettono che non è sempre così. Però il padre, da quanto sostengono le ragazze, è bravissimo a dare consigli su come sbarazzarsi di loro, senza farli troppo soffrire: "Lui ci dice, 'Lascia che ti dica come pensa un ragazzo', e così scrive lui un testo per noi lunghissimo su come rompere con i fidanzati. Penso che la maggior parte delle volte i nostri ragazzi non sappiano che Sylvester Stallone stia rompendo con loro!" - scherzano le ragazze - "Ma lui è davvero bravo, semplice e veloce".

Le figlie della star di Rocky hanno poi continuato a raccontare com'è la vita e la casa di Sylvester Stallone, soprattutto sul rapporto tra i loro genitori che sono sposati da più di 20 anni e che riescono a stare insieme "senza annoiarsi mai, perché sono davvero spassosi". Anche in questo caso non mancavano le curiosità, come il fatto che in giro per casa ci fossero cartonati del padre. "Ha molte figure sue in giro per casa, sia fatte con la cera o col cartone. È una sorta di museo di Stallone. A volte li spostiamo in giro per casa solo per spaventare la gente."