Sylvester Stallone guida una rocambolesca rapina a un blindato nel trailer di Armor

Nuovo thriller ad altissima tensione per il divo di Tulsa King, che si rimette in gioco in un trailer adrenalinico fronteggiando la guardia giurata interpretata da Jason Patric.

Sylvester Stallone si mostra nel ruolo inedito di spietato rapinatore nel trailer di Armor, adrenalinico thriller che vede nel cast anche l'action star Jason Patric.

Il trailer mostra la preparazione di una banda di rapinatori guidata da Stallone mentre pianificano in dettaglio la rapina a un furgone blindato. Ma dopo l'assalto il furgone si ribalta andando a bloccare un ponte e costringendo i criminali a contrattare con le due guardie giurate all'interno per trovare una via di fuga.

A fianco di Sylvester Stallone e Jason Patric, nel cast troviamo Dash Mihok, Josh Wiggins, Blake Shields ed Erin Ownbey. Il film è diretto da Justin Routt, da una sceneggiatura di Adrian Speckert e Corey Todd Hughes.

La sinossi

Quanto un uomo è disposto a rischiare per salvare ciò che resta della sua famiglia e reclamare la propria vita? James e suo figlio Casey sono autisti di camion blindati incaricati di consegnare un pacco sospetto. Dopo una violenta imboscata lungo la strada, James e Casey rimangono intrappolati nel furgone finché non scoprono il valore di ciò che hanno trasportato e uniscono le forze per sconfiggere i loro aggressori.

Al momento è in corso su Paramount+ la seconda stagione di Tulsa King, che vede Sylvester Stallone nei panni del boss Dwight Manfredi, alle prese con la sua nuova e inedita esistenza in Oklahoma.