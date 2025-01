Sylvester Stallone, il suo nuovo action è un disastro su Rotten Tomatoes: punteggio da record negativo

Nel dicembre del 2024, un film di rapina con Sylvester Stallone, intitolato Armor, ha ricevuto così tante recensioni negative da ottenere un perfetto 0% sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. E ora, solo un mese dopo, un altro nuovo film di Stallone ha ottenuto lo stesso punteggio negativo. Sembra quasi ingiusto nei confronti di Sly, ma il nuovo film d'azione/thriller Alarum ha ricevuto solo recensioni negative.

Interpretato da Scott Eastwood e Willa Fitzgerald, Alarum ha una premessa bizzarra: le spie si danno alla macchia per godersi un po' di felicità materiale in una remota località invernale. Ma i loro nemici li hanno rintracciati lì, il che, stranamente, mette in mezzo Stallone nel ruolo di uno dei loro pochi alleati, l'agente Chester.

Quindi, in un certo senso, il film parla di un gruppo di agenti segreti buoni che combattono contro agenti segreti cattivi e assassini, con due grandi nomi - Stallone e Eastwood - in primo piano.

Locandina di Alarum

Il problema delle recensioni negative su Rotten Tomatoes

La questione del punteggio sul noto aggregatore è un po' strana. Quando si scava nelle singole recensioni, alcune, tra cui quella di Keith Garlington, si limitano a dare al film una recensione mediocre piuttosto che stroncarlo del tutto. Garlington ha dato al film 2,5 stelle su 5, mentre Ben Gibbons di Screenrant ha assegnato al film 3 stelle su 10.

Non sono certo recensioni eccellenti, è chiaro. Ma il problema del punteggio di Rotten Tomatoes è che si tratta di un punteggio che vale per tutti. Anche le recensioni peggiori non danno ad Alarum un punteggio di 0 su 5 o di 0 su 10. Tuttavia, nel mondo dell'aggregatore, anche una recensione tiepida tende a essere considerata negativa. Quindi, anche se Alarum probabilmente merita una parte delle critiche che sta ricevendo, considerarlo un vero e proprio fallimento potrebbe essere ingiusto. Dopotutto, il pubblico non lo ha ancora visto e molto spesso i film d'azione mal recensiti su Rotten Tomatoes valgono comunque la pena di essere visti.

Inoltre, il fallimento di Armor e Alarum probabilmente non danneggerà Sylvester Stallone, tra l'altro divenuto celebre per essere stato messo al tappeto ed essersi rialzato più e più volte.