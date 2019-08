Sylvester Stallone e Dolph Lundgren: nuova serie tv per le star di Rocky!

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren saranno i protagonisti di una nuova serie tv di genere action drama di cui non è ancora stato annunciato il titolo.

Il progetto sarà prodotto da Flame Ventures di Tony Krantz ed è stato già proposto a Fox, CBS e NBC.

Dolph Lundgren sarà il protagonista dello show mentre la sua co-star in Rocky, Sylvester Stallone, sarà coinvolto come produttore esecutivo.

Oltre ai network tradizionali sembra che il team al lavoro sul progetto abbia proposto il pitch anche alle piattaforme di streaming Netflix e Apple.

La serie è stata scritta da Ken Sanzel e al centro della trama degli episodi, che dovrebbero durare un'ora, ci sarà un agente sotto copertura che lavora per le Nazioni Unite nel campo della sicurezza. Il personaggio è un po' un agente segreto, un esperto in negoziazioni e un esperto militare. Sanzel sarà inoltre showrunner e Sylvester Stallone sembra sia impegnato come regista del pilot.

Per ora non sono emersi altri dettagli dell'interessante progetto che riunirà ancora una volta sul set i due attori dopo The Expendables.