Sydney Sweeney nel teaser di Reality, film prodotto per HBO

Sydney Sweeney è la protagonista di Reality, film in arrivo il 29 maggio su HBO di cui è stato diffuso un teaser.

Nel video si vede qualche immagine del progetto che vedrà la giovane star di Euphoria nel ruolo di una ragazza al centro di un'indagine.

Reality si basa sullo spettacolo teatrale Is This a Room, scritto da Tina Satter e vedrà Sydney Sweeney nel ruolo della venticinquenne, ex agente dei servizi segreti, Reality Winner. La giovane è al centro di un'indagine dell'FBI condotta da due agenti (parti affidate a Josh Hamilton e Marchant Davis), per scoprire se ha avuto un ruolo nel diffondere informazioni riservate.

Reality aveva lavorato per l'aviazione e come traduttrice per l'NSA, venendo poi condannata a cinque anni e tre mesi in carcere per aver diffuso dei documenti che avevano portato al licenziamento del direttore dell'FBI James Comey a causa del suo coinvolgimento nelle attività russe per influenzare le elezioni presidenziali del 2016.

I dialoghi del film, come accaduto con lo spettacolo, sono presi dalle trascrizioni degli interrogatori affrontati dalla giovane.

Satter ha debuttato alla regia di un film in occasione del film, scritto insieme a James Paul Dallas.